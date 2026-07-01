Futbalová kauza naberá rozmery. Taliansky reprezentant v centre vyšetrovania

Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni (Autor: SITA/AP)
TASR|1. júl 2026 o 14:05
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Vyšetrujú ho pre podozrenie z plateného pohlavného styku s neplnoletým dievčaťom.

Futbalového reprezentanta Talianska Alessandra Bastoniho vyšetrujú pre podozrenie z plateného pohlavného styku s neplnoletým dievčaťom, ktoré malo v tom čase 17 rokov.

Obrancu Interu Miláno prokurátori podľa Gazzeta dello Sport predvolali na piatkové vypočúvanie.

Incident sa mal odohrať v roku 2020 a je súčasťou širšieho vyšetrovania údajnej siete na sprostredkovanie podobných ilegálnych služieb.

Sieť mala organizovať súkromné večierky pre bohatých klientov, vrátane futbalistov tamojšej Serie A a druhej najvyššej Serie B.

Polícia už obvinila dvoch lídrov tejto organizácie, ktorí sú aktuálne v domácej väzbe. V Bastoniho prípade sú k dispozícii dôkazy v podobe správ medzi dievčatami a zástupcami organizácie, ktoré spomínajú stretnutie Bastoniho s jedným z dievčat.

Vyšetrovatelia ju podobne ako ďalšie údajné obete vypočuli a i keď priznala, že sa s futbalistom stretla v jeho dome, odmietla tvrdenie, že spolu mali pohlavný styk.

„Môj klient je šokovaný a znepokojený. Odmieta akékoľvek spojenie s platenými sexuálnymi aktivitami a už vôbec nie s maloletými osobami,“ vyjadril sa Bastoniho právnik Salvatore Scuto.

Serie A

    Alessandro Bastoni
    Alessandro Bastoni
    Futbalová kauza naberá rozmery. Taliansky reprezentant v centre vyšetrovania
    dnes 14:05
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