Ajax získal hviezdnu posilu z Barcelony. Jeho kvality sú uznávané, uviedol športový riaditeľ

Nemecký futbalový brankár Marc-Andre ter Stegen strávi sezónu 2026/2027 v Ajaxe Amsterdam.
Do Holandska prišiel na ročné hosťovanie z FC Barcelona. Kluby dosiahli dohody po týždňoch rokovaní v utorok, pričom príchod 34-ročného Nemca potvrdil Ajax na svojom oficiálnom webe.
Sedemnásobný víťaz La Ligy a niekdajší kapitán katalánskeho veľkoklubu prišiel v minulom roku v Barcelone o post jednotky a v januári posilnil na hosťovanie Gironu.
V kádri napokon zostupujúceho tímu chcel po problémami s chrbticou nabrať zápasovú prax a vybojovať si miestenku na svetový šampionát. Jeho pôsobenie v Girone však už po dvoch zápasoch prerušilo zranenie zadného stehenného svalu a následná operácia.
V Barcelone má zmluvu platnú do roku 2028. „Marc má vynikajúce výsledky a jeho kvality sú všeobecne uznávané. Je okamžitým prírastkom do nášho tímu. S Marcom sa dobre poznáme a teším sa na ďalšiu spoluprácu s ním.
Na jeho príchode sme pracovali už dosť dlho, takže sme veľmi radi, že podpísal zmluvu a teraz môže začať,“ uviedol športový riaditeľ Ajaxu Jordi Cruijff pre klubový web.
Nemecký reprezentant sa v Ajaxe opäť stretne so španielskym trénerom Michelom. Ten po neúspešnej sezóne v Girone zamieril na lavičku najúspešnejšieho holandského klubu a prvýkrát si vyskúša pôsobenie mimo rodnej krajiny.