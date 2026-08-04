Ajax získal hviezdnu posilu z Barcelony. Jeho kvality sú uznávané, uviedol športový riaditeľ

Marc-Andre ter Stegen.
Marc-Andre ter Stegen. (Autor: TASR/AP)
TASR|4. aug 2026 o 10:26
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Do Holandska prišiel na ročné hosťovanie.

Nemecký futbalový brankár Marc-Andre ter Stegen strávi sezónu 2026/2027 v Ajaxe Amsterdam.

Do Holandska prišiel na ročné hosťovanie z FC Barcelona. Kluby dosiahli dohody po týždňoch rokovaní v utorok, pričom príchod 34-ročného Nemca potvrdil Ajax na svojom oficiálnom webe.

Sedemnásobný víťaz La Ligy a niekdajší kapitán katalánskeho veľkoklubu prišiel v minulom roku v Barcelone o post jednotky a v januári posilnil na hosťovanie Gironu.

V kádri napokon zostupujúceho tímu chcel po problémami s chrbticou nabrať zápasovú prax a vybojovať si miestenku na svetový šampionát. Jeho pôsobenie v Girone však už po dvoch zápasoch prerušilo zranenie zadného stehenného svalu a následná operácia.

V Barcelone má zmluvu platnú do roku 2028. „Marc má vynikajúce výsledky a jeho kvality sú všeobecne uznávané. Je okamžitým prírastkom do nášho tímu. S Marcom sa dobre poznáme a teším sa na ďalšiu spoluprácu s ním.

Na jeho príchode sme pracovali už dosť dlho, takže sme veľmi radi, že podpísal zmluvu a teraz môže začať,“ uviedol športový riaditeľ Ajaxu Jordi Cruijff pre klubový web.

Nemecký reprezentant sa v Ajaxe opäť stretne so španielskym trénerom Michelom. Ten po neúspešnej sezóne v Girone zamieril na lavičku najúspešnejšieho holandského klubu a prvýkrát si vyskúša pôsobenie mimo rodnej krajiny.

Eredivisie

    Marc-Andre ter Stegen.
    Marc-Andre ter Stegen.
    Ajax získal hviezdnu posilu z Barcelony. Jeho kvality sú uznávané, uviedol športový riaditeľ
    dnes 10:26
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