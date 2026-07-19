Ibrahimovičov syn skončil v AC Miláno. Pokračovať bude v holandskom klube

Maximilian Ibrahimović
Maximilian Ibrahimović (Autor: AZ Jeugdopleiding)
TASR|19. júl 2026 o 21:03
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Devätnásťročný krídelník mal uplynulú sezónu problémy so zraneniami.

Švédsky futbalista Maximilian Ibrahimovič prestúpil z AC Miláno do AZ Alkmaar.

Devätnásťročný krídelník a syn bývalého švédskeho reprezentanta Zlatana Ibrahimovica sa dohodol s holandským klubom na trvalom prestupe.

Ibrahimovič pôsobil od januára na hosťovaní v rezervnom tíme Ajaxu Amsterdam. Pre zdravotné problémy však odohral za Jong Ajax iba štyri zápasy.

„Maximilian Ibrahimovič dostane príležitosť zotaviť sa z menšieho zranenia a následne sa pripojí k Jong AZ.

Zatiaľ nie je známe, kedy sa 19-ročný útočník vráti na ihrisko. Po návrate bude môcť pokračovať vo svojom rozvoji s presvedčením, že sa časom môže stať prínosom pre klub,“ uviedol Alkmaar podľa portálu goal.com.

Mládežnícky reprezentant Švédska prišiel do akadémie AC Miláno v roku 2022.

Profesionálny debut absolvoval 12. januára 2025 za rezervu Milan Futuro v tretej najvyššej talianskej súťaži.

„AC Miláno potvrdzuje, že Maximilian Zlatan Seger Ibrahimovič prestúpil do Alkmaar Zaanstreek. Klub želá Maximilianovi všetko dobré v ďalšom priebehu kariéry,“ uviedol taliansky klub.

Eredivisie

    Maximilian Ibrahimović
    Maximilian Ibrahimović
    Ibrahimovičov syn skončil v AC Miláno. Pokračovať bude v holandskom klube
    dnes 21:03
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