ONLINE: HK Nitra - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (8. kolo)

Hokejisti HK Nitra a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 8. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Nitra - HKM Zvolen dnes (Tipsport Liga LIVE, 8. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
04.10.2026 o 17:00
8. kolo
Nitra
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(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Zvolen
Prenos
Krásne popoludnie všetkým hokejovým priaznivcom! Nedeľa pod Zoborom prinesie zápas dvoch tímov, ktoré nevstúpili do tejto sezóny ideálne. HK Nitra sa stretne s HKM Zvolen.
HK Nitra: Úradujúci majster z Nitry prežíva poriadne trpký úvod sezóny. V tabuľke sa po sérii prehier nachádza na predposlednom 11. mieste so ziskom 4 bodov. Nitrania prehrali tri zápasy po sebe, naposledy v piatkovej prestrelke s Michalovcami 5:6. Najproduktívnejším hráčom Corgoňov je Dmytro Timashov s 2 gólmi a 7 asistenciami.
HKM Zvolen: Zvolenčania sú na tom v tabuľke o niečo lepšie, s 8 bodmi okupujú 10. priečku. Po štyroch prehrách ukoristili dôležité dva body proti Prešovu, s ktorým si poradili 3:2 po samostatných nájazdoch. Svoje štatistiky si bude chcieť vylepšiť Jakub Kolenič, ktorý má na svojom konte sedem bodov za 3 góly a 4 asistencie.
HK Nitra: Úradujúci majster z Nitry prežíva poriadne trpký úvod sezóny. V tabuľke sa po sérii prehier nachádza na predposlednom 11. mieste so ziskom 4 bodov. Nitrania prehrali tri zápasy po sebe, naposledy v piatkovej prestrelke s Michalovcami 5:6. Najproduktívnejším hráčom Corgoňov je Dmytro Timashov s 2 gólmi a 7 asistenciami.
HKM Zvolen: Zvolenčania sú na tom v tabuľke o niečo lepšie, s 8 bodmi okupujú 10. priečku. Po štyroch prehrách ukoristili dôležité dva body proti Prešovu, s ktorým si poradili 3:2 po samostatných nájazdoch. Svoje štatistiky si bude chcieť vylepšiť Jakub Kolenič, ktorý má na svojom konte sedem bodov za 3 góly a 4 asistencie.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.