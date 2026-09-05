Chaos v holandskej lige. Petarda explodovala blízko brankára, rozhodca zápas ukončil

Zápas 5. kola holandskej futbalovej ligy medzi Utrechtom a Deventerom bol v 65. minúte predčasne ukončený pre výtržnosti domácich fanúšikov. Hostia v tom čase viedli 3:1.
Rozhodca prvýkrát prerušil zápas v 61. minúte, keď domáci priaznivci nahádzali na ihrisko pyrotechniku vrátane petardy, ktorá explodovala len niekoľko metrov za chrbtom hosťujúceho brankára. V hre sa pokračovalo až po viac než 20 minútach.
Utrecht znížil zásluhou Daniho de Wita na 1:3, no keď chcel kapitán rýchlo pokračovať v hre a vytiahnuť loptu zo siete, obranca Deventeru Kramer mu v tom bránil.
VIDEO: Fanúšikovia nahádzali na ihrisko pyrotechniku
To sa nepáčilo domácim ultras, ktorí začali hádzať na ihrisko plastové poháre. Rozhodca následne zápas ukončil.