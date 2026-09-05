Chaos v holandskej lige. Petarda explodovala blízko brankára, rozhodca zápas ukončil

Momentka zo zápasu holadnskej ligy.
Momentka zo zápasu holadnskej ligy. (Autor: ESPN NL)
ČTK|5. sep 2026 o 22:06
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Hostia v tom čase viedli 3:1.

Zápas 5. kola holandskej futbalovej ligy medzi Utrechtom a Deventerom bol v 65. minúte predčasne ukončený pre výtržnosti domácich fanúšikov. Hostia v tom čase viedli 3:1.

Rozhodca prvýkrát prerušil zápas v 61. minúte, keď domáci priaznivci nahádzali na ihrisko pyrotechniku vrátane petardy, ktorá explodovala len niekoľko metrov za chrbtom hosťujúceho brankára. V hre sa pokračovalo až po viac než 20 minútach.

Utrecht znížil zásluhou Daniho de Wita na 1:3, no keď chcel kapitán rýchlo pokračovať v hre a vytiahnuť loptu zo siete, obranca Deventeru Kramer mu v tom bránil.

VIDEO: Fanúšikovia nahádzali na ihrisko pyrotechniku

To sa nepáčilo domácim ultras, ktorí začali hádzať na ihrisko plastové poháre. Rozhodca následne zápas ukončil.

Eredivisie

    Momentka zo zápasu holadnskej ligy.
    Momentka zo zápasu holadnskej ligy.
    Chaos v holandskej lige. Petarda explodovala blízko brankára, rozhodca zápas ukončil
    dnes 22:06
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