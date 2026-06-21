Sezóna sa skončila neúspechom. Ajax predčasne ukončil spoluprácu s trénerom

Oscar Garcia (vpravo).
Oscar Garcia (vpravo). (Autor: SITA/AP)
TASR|21. jún 2026 o 20:51
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Tradičný klub obsadil v domácej lige až piate miesto.

Holandský futbalový klub Ajax Amsterdam ukončil v nedeľu spoluprácu s trénerom Oscarom Garciom.

Obe strany sa podľa vyhlásenia klubu dohodli na predčasnom rozviazaní kontraktu, ktorý mal pôvodne platiť ešte jeden rok.

Päťdesiattriročný Španiel prevzal prvý tím v marci po tom, ako vedenie klubu presunulo Freda Grima späť do mládežníckej akadémie. Garcia dovtedy pôsobil pri mužstve do 23 rokov.

Ajax prežil turbulentnú sezónu poznačenú viacerými trénerskými zmenami a v Eredivisie obsadil až piate miesto. Grim sa stal hlavným trénerom po novembrovom odvolaní Johna Heitingu, ktorý nahradil Francesca Farioliho po jeho odchode z klubu v máji minulého roka.

Garciovi sa napriek nevydarenej sezóne podarilo doviesť Ajax k účasti v európskych pohároch. Amsterdamský klub uspel v ligovom play off o Konferenčnú ligu a vybojoval si účasť v 2. predkole súťaže.

Vedenie Ajaxu zatiaľ neoznámilo meno Garciovho nástupcu, informovala agentúra AP.

Eredivisie

    Oscar Garcia (vpravo).
    Oscar Garcia (vpravo).
    Sezóna sa skončila neúspechom. Ajax predčasne ukončil spoluprácu s trénerom
    dnes 20:51
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