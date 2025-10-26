Prehra s Petržalkou bola posledná kvapka. Tréner ViOnu rezignoval

Hlavný tréner FC ViOn Zlaté Moravce Roman Hudec.
Hlavný tréner FC ViOn Zlaté Moravce Roman Hudec. (Autor: TASR)
Sportnet|26. okt 2025 o 14:15
ShareTweet0

Klub počas týždňa vypadol aj zo Slovenského pohára.

ZLATÉ MORAVCE. Tréner Roman Hudec, ktorý viedol ViOn Zlaté Moravce – ašpiranta na postup do Niké ligy – rezignoval po prehre s Petržalkou.

Jeho tím prehrával už v 21. minúte 0:3 a zápas napokon nedokázal otočiť. Po 14 odohraných kolách stráca ViOn na lídra tabuľky z Banskej Bystrice 11 bodov.

Klub počas týždňa vypadol aj zo Slovenského pohára, keď prehral s Košicami 2:4

„Krátko po zápase, po vzájomnej dohode, hráči schádzali z ihriska a tréner mi prišiel oznámiť, že po dnešnom neúspechu v Petržalke sa rozhodol skončiť. V tomto rozhodnutí panovala vzájomná zhoda.

K dnešnému dňu tréner Roman Hudec končí. Otázkou nového trénera sa budeme zaoberať od zajtra. Zajtrajší tréning povedie asistent Pavel Medveď,“ uviedol pre klubovú stránku generálny manažér ViOnu Marek Ondrejka.

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
14
11
3
0
31:10
36
V
V
V
R
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
14
7
4
3
33:25
25
P
V
P
V
R
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
14
7
3
4
29:16
24
V
V
V
R
V
4
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
14
6
4
4
22:17
22
V
P
V
P
P
5
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
14
6
4
4
25:23
22
R
P
R
V
P
6
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
14
6
4
4
18:14
22
V
R
V
R
P
7
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
14
6
3
5
20:15
21
V
P
P
P
P
8
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
14
5
4
5
18:22
19
P
V
V
V
R
9
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
14
5
3
6
22:23
18
V
V
P
P
R
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
14
5
2
7
22:24
17
P
V
P
R
V
11
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
14
4
4
6
20:19
16
V
P
R
P
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
4
3
7
15:28
15
P
P
P
V
V
13
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
14
4
2
8
20:28
14
P
R
V
V
P
14
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
4
2
8
18:28
14
P
P
P
R
V
15
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
14
3
5
6
20:28
14
P
V
P
R
R
16
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
14
2
4
8
17:30
10
R
P
P
R
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    ŠK Slovan Bratislava - FC Tatran Prešov: ONLINE prenos zo zápasu 12. kola Niké ligy.online
    ŠK Slovan Bratislava - FC Tatran Prešov: ONLINE prenos zo zápasu 12. kola Niké ligy.online
    ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - FC Tatran Prešov dnes, Niké liga LIVE (12. kolo)
    dnes 15:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Prehra s Petržalkou bola posledná kvapka. Tréner ViOnu rezignoval