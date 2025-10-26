Prehra s Petržalkou bola posledná kvapka. Tréner ViOnu rezignoval

ZLATÉ MORAVCE. Tréner Roman Hudec, ktorý viedol ViOn Zlaté Moravce – ašpiranta na postup do Niké ligy – rezignoval po prehre s Petržalkou.
Jeho tím prehrával už v 21. minúte 0:3 a zápas napokon nedokázal otočiť. Po 14 odohraných kolách stráca ViOn na lídra tabuľky z Banskej Bystrice 11 bodov.
Klub počas týždňa vypadol aj zo Slovenského pohára, keď prehral s Košicami 2:4
„Krátko po zápase, po vzájomnej dohode, hráči schádzali z ihriska a tréner mi prišiel oznámiť, že po dnešnom neúspechu v Petržalke sa rozhodol skončiť. V tomto rozhodnutí panovala vzájomná zhoda.
K dnešnému dňu tréner Roman Hudec končí. Otázkou nového trénera sa budeme zaoberať od zajtra. Zajtrajší tréning povedie asistent Pavel Medveď,“ uviedol pre klubovú stránku generálny manažér ViOnu Marek Ondrejka.
Tabuľka II. ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
14
11
3
0
31:10
36
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
14
7
4
3
33:25
25
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
14
7
3
4
29:16
24
MFK ZvolenMFK Zvolen
14
6
4
4
22:17
22
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
14
6
4
4
25:23
22
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
14
6
4
4
18:14
22
FC PetržalkaFC Petržalka
14
6
3
5
20:15
21
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
14
5
4
5
18:22
19
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
14
5
3
6
22:23
18
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
14
5
2
7
22:24
17
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
14
4
4
6
20:19
16
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
4
3
7
15:28
15
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
14
4
2
8
20:28
14
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
4
2
8
18:28
14
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
14
3
5
6
20:28
14
MŠK PúchovMŠK Púchov
14
2
4
8
17:30
10
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body