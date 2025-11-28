Tréner Lea Sauera sa rozhodol pre výnimočný okamih. Doprial debut synovi

Tréner Feyenoordu Rotterdam Robin van Persie doprial vo štvrtkovom zápase Európskej ligy proti Celticu Glasgow debut v profesionálnom futbale svojmu devätnásťročnému synovi Shaqueelovi.
Do hry ho poslal v 80. minúte za nepriaznivého stavu 1:2, holandský tím nakoniec prehral 1:3.
Vtedy už nebol na trávniku slovenský reprezentant Leo Sauer, ktorý striedal po hodine hry.
Shaqueel je odchovancom Manchesteru City
„To rozhodnutie som urobil ako tréner, nie ako otec, pretože sme potrebovali dať gól,“ povedal Van Persie.
„Shaqueel dokáže skórovať odkiaľkoľvek. Preto som ho tam dal. Z pohľadu otca je debut syna vždy výnimočný okamih.
Ale ani som sa to nesnažil užiť, robil som svoju prácu – rovnako ako Shaqueel,“ vyhlásil bývalý útočník Arsenalu a Manchesteru United.
Shaqueel van Persie je odchovancom Manchesteru City. Vo Feyenoorde je od 11 rokov, zmluvu s klubom podpísal pred tromi rokmi.
Nominácie do prvého tímu sa dočkal prvýkrát v nedeľu pred ligovým zápasom proti Nijmegenu, vtedy však ešte zostal medzi náhradníkmi.