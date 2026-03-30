Naposledy viedol Marseille. Talian sa má stať novým trénerom Tottenhamu

Roberto De Zerbi. (Autor: TASR/AP)
TASR|30. mar 2026 o 18:52
Podľa zdroja podpíše Talian v Londýne zmluvu na päť rokov.

Talian Roberto De Zerbi sa údajne stane novým trénerom futbalistov Tottenhamu Hotspur.

Informoval o tom novinár Nicolo Schira na sociálnej sieti X. Podľa zdroja podpíše Talian v Londýne zmluvu na päť rokov.

De Zerbi už pôsobil v anglickej Premier League, trénoval Brighton. Naposledy pôsobil vo francúzskom klube Olympique Marseille, kde skončil tento rok vo februári. De Zerbi viedol aj tímy ako Šachtar Doneck, Sassuolo, Benevento a Palermo.

Tottenham v nedeľu odvolal Igora Tudora, toho vymenovali do funkcie len 14. februára a stal sa tretím trénerom tímu v tejto sezóne.

Klub sa predtým rozišiel s Dánom Thomasom Frankom a Austrálčanom Angelosom Postecoglouom. „Kohúti“ sú v tabuľke na 17. mieste len o jeden bod nad pásmom zostupu.

Tabuľka Premier League

Premier League

