Naposledy viedol Marseille. Talian sa má stať novým trénerom Tottenhamu

Talian Roberto De Zerbi sa údajne stane novým trénerom futbalistov Tottenhamu Hotspur.
Informoval o tom novinár Nicolo Schira na sociálnej sieti X. Podľa zdroja podpíše Talian v Londýne zmluvu na päť rokov.
De Zerbi už pôsobil v anglickej Premier League, trénoval Brighton. Naposledy pôsobil vo francúzskom klube Olympique Marseille, kde skončil tento rok vo februári. De Zerbi viedol aj tímy ako Šachtar Doneck, Sassuolo, Benevento a Palermo.
Tottenham v nedeľu odvolal Igora Tudora, toho vymenovali do funkcie len 14. februára a stal sa tretím trénerom tímu v tejto sezóne.
Klub sa predtým rozišiel s Dánom Thomasom Frankom a Austrálčanom Angelosom Postecoglouom. „Kohúti“ sú v tabuľke na 17. mieste len o jeden bod nad pásmom zostupu.