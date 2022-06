Pich bol ponukou Legie zaskočený. Trénerovi povedal, aká pozícia mu vyhovuje

Tridsaťtriročný rodák zo Svidníka tento týždeň podpísal s Legiou dvojročný kontrakt po tom, ako mu vypršala zmluva v inom poľskom klube Slask Vroclav. „Ponuka Legie ma trochu prekvapila, ale veľmi som sa potešil. O iných ponukách by som nerád hovoril. Tá najvážnejšia bola od Legie.

BRATISLAVA. Čerstvá posila poľského futbalového klubu Legia Varšava, slovenský krídelník Róbert Pich, sa už zapojila do tréningového procesu mužstva na sústredení v Rakúsku.

Pich vraví, že nemal problém so začlenením sa do mužstva a tvrdí, že v ňom vládne dobrá atmosféra.

„Všetci sú pripravení do práce. Dúfam, že sa to premietne aj do výkonov na ihrisku,“ dodal ofenzívny futbalista, ktorý sa vo varšavskom tíme opäť zišiel s trénerom Kostom Runjaičom, s ktorým predtým spolupracoval v nemeckom 1. FC Kaiserslautern.



„Zhováral som sa s trénerom pred podpisom zmluvy. Povedal som mu, že je veľa postov, na ktorých môžem hrať.

Záleží však od neho, akú pozíciu mi vyberie. Väčšinu kariéry som odohral na krídle a tam sa cítim najlepšie. Keď sa v Slasku zmenil štýl hry, začal som hrať ako ´desiatka´,“ poznamenal Pich.