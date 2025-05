Dieťa, ktoré snívalo o titule so Slovanom: Otcovi som vravel, ako zdvihnem nad hlavu pohár

BRATISLAVA. Slovan je opäť majster. „Titul je náš,” spieval belasý kotol neptretržite v záverečnej desaťminútovke duelu so Žilinou. „Bola to skvelá reklama slovenskej ligy,” opísal duel asistent trénera Slovana Boris Kitka. Belasí prehrávali v zápase 1:3. Už v prvom polčase. Po prvýkrát v tejto sezóne inkasovali tri góly už v úvodnom dejstve. Napriek tomu sa vzchopili, duel zvrátili a radovali sa z výhry 4:3. „Keby takto vyzeral každý zápas v lige, tak by to bolo úžasné,” tvrdil napriek prehre Mário Sauer z MŠK.

Žilinčanom chýbal pre trest kouč Michal Ščasný. Lavičke šéfoval jeho asistent Martin Kuciak. Bola to jeho premiéra v tejto pozícii: „Keď človek stojí na lavičke vedľa trénera Weissa, niekedy si pripadá ako z ríše snov. Hral som proti nemu ako hráč, veľmi si ho vážim.”

Martin Kuciak počas hráčskej kariéry. (Autor: TASR)

Mak: Cítim, že ma ľudia majú radi Slovanisti už tradične ‘odflákli’ prvý polčas, za čo ich v šatni nepochválil tréner Vladimír Weiss. „Bol veľmi nas*aný za to, ako sme pristúpili k prvému polčasu,” priznal Róbert Mak. „Bol tam aj zvýšený hlas, ale chceli sme tím aj upokojiť. To sa nám podarilo,” doplnil neskôr Kitka. Pokazené úvodné dejstvá v lige sú v tomto ročníku obohranou skladbou Slovana. „Musíme sa z toho pre nasledujúcu sezónu poučiť,” dodal bývalý slovenský reprezentant.

Vďaka vydarenému druhému polčasu mohli osláviť titul pred desaťtisícovou kulisou na Tehelnom poli. Fanúšikovia počas, ale aj po zápase skandovali meno Róberta Maka. „Cítim, že ma ľudia majú radi. Ja sa im to snažím oplatiť dobrými výkonmi,” poznamenal.

Na snímke sprava Róbert Mak (ŠK Slovan Bratislava) a Xavi Quintilla (APOEL Nikózia) v odvetnom zápase 3. predkola Ligy majstrov APOEL Nikózia - ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)

Ako sedemročný sníval o titule Mak je slovanista celým srdcom. „Som odchovanec Slovana a vždy budem belasý. To sa nikdy nezmení,” vravel Róbert Mak v rozhovore pred desiatimi rokmi. V Slovane futbalovo vyrástol. Patrí medzi najúspešnejších klubových odchovancov. Keď mal pätnásť rokov, jeho kroky smerovali z Tehelného poľa na Britské ostrovy do akadémie slávneho Manchestru City.

Otec mu vtedy povedal, že ak chce pomýšľať nad veľkou kariérou, potrebuje ísť niekam, kde sa môže zlepšovať. Po jeho prvom zisku titulu so Slovanom si spomenul práve na otcove slová: „Hovoril som mu, že keď som prišiel ako sedemročný chlapec na staré Tehelné pole, tak som vždy sníval o tom, ako nad hlavu zdvihnem pohár.” „Som rád, že sa mi to podarilo tam, kde som vyrastal. Slovan mi dal veľmi veľa a som rád, že som mu to mohol takto vrátiť,” vravel spokojne. Ďalšia sezóna? Chceme pohár, tvrdí Keď prišiel počas predošlého leta do Slovana, nepredstavoval si, že má pred sebou takú veľkolepú sezónu. „Ak by ste mi povedali, že sa kvalifikujeme do Ligy majstrov, tak by sa každý smial,” vraví Mak.

V ligovej fáze Ligy majstrov síce nezískali ani bod, no odniesli si cenné skúsenosti: „Oslavy si užijeme. Každý v klube si to zaslúži. Za to, čo sme predviedli na Slovensku, ale aj v Európe.”

Sprava Róbert Mak (Slovan) a Marcos Llorente (Atlético) v súboji o loptu v zápase 6. kola ligovej fázy Ligy majstrov Atlético Madrid - Slovan Bratislava. (Autor: TASR/AP)

Mrzí ho len vypadnutie zo Slovenského pohára. No túto trofej si dáva za cieľ získať o rok: „Škoda toho pohára. Ale ak by sme vyhrali aj pohár, tak neviem, o čo by sme ďalšiu sezónu bojovali.” Výhrou nad Žilinou si Slovan dve kolá pred koncom poistili titul majstra Slovenska.

Šošoni ho až do konca ročníka potrápili, no podľa slov Róberta Maka rozhodla kvalita: „Žilina hrala pekný futbal. Sťažila nám to, ale myslím si, že túto sezónu máme najlepšie mužstvo na Slovensku.” Pre Maka ide o piatu ligovú trofej v kariére. Dve získal v ruskom Petrohrade, dve v maďarskom Ferencvárosi. Tabuľky Niké ligy Skupina o titul:

Názov družstva Družstvo Z V R P Skóre B Forma 1 ŠK Slovan Bratislava futbal ŠK Slovan Bratislava futbal 30 20 6 4 70 : 38 66 V P V R V 2 MŠK Žilina MŠK Žilina 30 15 9 6 53 : 36 54 P V R R P 3 FC Spartak Trnava FC Spartak Trnava 29 13 10 6 44 : 31 49 P P V P P 4 FK DAC 1904 Dunajská Streda FK DAC 1904 Dunajská Streda 30 11 12 7 46 : 34 45 P V V R R 5 FC KOŠICE FC KOŠICE 29 9 11 9 41 : 35 38 R R P V R 6 FK Železiarne Podbrezová FK Železiarne Podbrezová 30 8 13 9 38 : 38 37 V R R P R Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

