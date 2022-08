Mak sa teší na pôsobenie v Sydney, chce hrávať viac ako vo Ferencvárosi

Musím priznať, že nad touto možnosťou som neuvažoval, no keď som ponuku dostal, neváhal som. Táto ponuka sa mi javila zaujímavá v prvom rade futbalovo. Predsa len, Austrália je na opačnom konci sveta a lákalo ma vyskúšať si to tam.





Mak priznal, že sa o ponuke z FC Sydney rozprával s krajanmi Filipom Hološkom a Karolom Kiselom, ktorí tam úspešne pôsobili: "Hneď, ako ma kontaktovali, volal som Filipovi a aj Karolovi a obaja mi povedali, aby som neváhal a išiel tam.

Ubezpečili ma, že futbal je tam na dobrej úrovni a tamojšia liga aj kluby majú skvelé futbalové zázemie. Ľudia na futbal chodia vo veľkom počte, predsa len sa v najvyššej súťaži objavujú aj známe mená.

Čo sa týka Sydney, je to fantastické mesto, výborné aj na život, takže sa na túto výzvu už veľmi teším."



Ešte nepozná austrálsku ligu

Účastník ME 2016 a 2020 zatiaľ nepozná austrálsku ligu, ale teší sa na to, čo na neho v Sydney čaká: "Priznávam, že som ju nesledoval, keďže časový posun je dosť veľký. No odkedy som túto ponuku dostal, začal som sa o ich ligu zaujímať.