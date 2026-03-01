Lewandowski nepomôže Barcelone proti Hanckovmu Atléticu. Má problémy s okom

Hviezdny barcelonský útočník Robert Lewandowski utrpel v sobotňajšom zápase španielskej futbalovej ligy proti Villarrealu zlomeninu očnice a čaká ho pauza.
Katalánsky klub na svojom webe zatiaľ oznámil iba to, že s určitosťou nemôže s poľským reprezentantom počítať v utorňajšej odvete semifinále domáceho pohára proti Atléticu Madrid, za ktorý hrá aj slovenský obranca Dávid Hancko.
Barcelona ako obhajca prvenstva sa bude v zápase snažiť odčiniť drvivú prehru 0:4 z prvého stretnutia. Už počas týždňa vypadol majstrovskému tímu na dlhší čas zo zostavy kapitán Frenkie de Jong.
Lewandowski do sobotňajšieho zápasu nastúpil, podobne ako v poslednom období, v pozícii náhradníka a stihol spečatiť víťazstvo 4:1 svojím jedenástym gólom v sezóne.
Počas stretnutia však utrpel aj úder do hlavy. „Nedeľňajšie vyšetrenia odhalili zlomeninu kosti na vnútornej strane ľavej očnice,“ uviedol klub.
Dĺžka jeho absencie bude závisieť od rýchlosti zotavenia. Španielske médiá však pripomenuli, že Lewandowski má z minulosti skúsenosti s hraním v ochrannej maske.