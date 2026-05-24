Valjent s tímom po piatich rokoch končí medzi elitou. Tréner po vypadnutí: Hráči sú zdrvení

Futbalisti RCD Mallorca so slovenským reprezentačným obrancom Martinom Valjentom zvíťazili v záverečnom kole španielskej ligy nad posledným Realom Oviedo jednoznačne 3:0, ale ani to im nepomohlo k záchrane v najvyššej španielskej súťaži a po piatich rokoch medzi elitou sa vrátia do druhej ligy.
Klub z Baleárskych ostrovov nazbieral 42 bodov a skončil na 18. mieste z 20-člennej tabuľky.
Rovnaký počet mali aj dva tímy nad ním, no v neprospech Mallorky rozhodli nepriaznivé vzájomné zápasy s Levante a horšie skóre s Osasunou Pamplona, s ktorou počas sezóny uhrala dve remízy 2:2.
Podľa trénera Martina Demichelisa, ktorý viedol tím od konca februára, rozhodli o zostupe chyby v predchádzajúcich dvoch zápasoch na ihriskách Getafe (1:3) a Levante (0:2).
Bývalý argentínsky reprezentant zobral zodpovednosť na seba a uviedol, že ešte nevie, či bude v klub pokračovať. Zmluvu mal platnú do konca sezóny.
Hráči sú zdrvení, uvedomujú si situáciu
„Po dvoch prehrách, ktoré nás odsúdili na zostup, to nebol jednoduchý týždeň.
Dnešné tri body nás tešia, ale nestačilo nám to. Hráči sú zdrvení, uvedomujú si situáciu. Ale bolo mi potešením pracovať v tomto klube,“ citoval ho denník Marca.
Tridsaťročný Valjent ma v klube zmluvu do leta 2029 a ak v ňom zostane, zahrá si už tretíkrát druhú najvyššiu španielsku súťaž.
Prvýkrát ju okúsil v sezóne 2018/19, keď do tímu prišiel z Chieva Verona. Mallorke vtedy pomohol k postupu do La Ligy.
Po roku síce opäť vypadla, no v ďalšom si vybojovala znova účasť v najvyššej súťaži, v ktorej strávila päť sezón. Bolo to jej druhé najdlhšie nepretržité pôsobenie medzi elitou po rokoch 1996 až 2013.
Klub funguje výborne a Mallorca sa vráti
„Posledný zápas sme odohrali výborne, no nemali sme spraviť chyby proti Getafe a Levante. Klub však funguje výborne a Mallorca sa vráti,“ dodal tréner a priznal, že očakáva, že po vypadnutí z kádra odídu niektorí hráči.
Španielske médiá hovoria najmä o kosovskom útočníkovi Vedatovi Muriqiovi, ktorý skončil s 23 gólmi na druhom mieste medzi kanoniermi súťaže, pričom na Kyliana Mbappeho mu chýbali len dva zásahy, a o stredopoliarovi Samuovi Costovi, ktorý sa dostal do záverečnej nominácie Portugalska na majstrovstvá sveta.
Spoločne s Mallorkou opustili elitu aj Oviedo a Girona, ktorá pred dvoma rokmi skončila tretia a vlani si premiérovo v histórii zahrala v Lige majstrov.
O vypadnutí katalánskeho klubu rozhodla remíza s Elche 1:1, ktoré sa vďaka nej so 43 bodmi zachránilo. Girona mala 41 bodov a skončila predposledná.
„Pre všetkých je to veľmi ťažké, pre klub, pre fanúšikov, pre celú provinciu. Futbal vám častokrát uštedrí takúto ranu a to, čo by sme mali skúsiť spraviť, je postaviť sa čo najskôr späť na nohy.
Je to ťažký moment, návrat do druhej ligy je krok späť. Naša úloha bola dnes vyhrať. Skúšali sme to, ale nevyšlo to. Kabína je zlomená. Ja sa cítim najzodpovednejší,“ vyhlásil pre DAZN tréner Michel.
Girona mala v zápase prevahu, no v 39. minúte inkasovala z jedinej strely hostí na bránku a v druhom polčase dokázala už len vyrovnať.
„Neviem, či tu budem pokračovať. Musíme sa porozprávať s vedením klubu. Teraz na to ani nemyslím. Tento tím som viedol päť rokov a snažil som sa ho spravovať čo najlepšie,“ dodal tréner.