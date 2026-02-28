VIDEO: Fantastické galapredstavenie Yamala. Hetrikom zostrelil Villarreal

Lamine Yamal (vľavo) oslavuje strelenie gólu.
Lamine Yamal (vľavo) oslavuje strelenie gólu. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, ČTK, TASR|28. feb 2026 o 18:21
Katalánsky klub si poistil vedenie v tabuľke.

Futbalisti Barcelony zdolali v sobotňajšom zápase 26. kola španielskej La Ligy doma Villarreal 4:1. Hetrikom sa na tom podieľal Lamine Yamal.

Pre mladého krídelníka to bol prvý trojgólový zápas v profesionálnej kariére, ktorým zároveň vytvoril nový rekord súťaže.

Vo veku 18 rokov a 230 dní sa stal najmladším strelcom hetriku v 21. storočí. Katalánci majú na čele náskok 4 bodov pred Realom, ten má však k dobru nedeľný zápas proti Getafe.

VIDEO: Krásny gól Yamala na 2:0

V lige má Yamal na konte celkovo už trinásť presných zásahov, lepšie sú na tom len Vedat Muriqi z Mallorky a Kylian Mbappe z Realu Madrid.

V sobotňajšom stretnutí skóroval dvakrát už v prvom polčase a hetrik dovŕšil v 69. minúte. Štvrtý gól Barcelony pridal v úplnom závere Robert Lewandowski.

VIDEO: Tretí gól Yamala v zápase

Hráči Athletica Bilbao remizovali s Rayom Vallecano 1:1. Madridské mužstvo viedlo po góle Jorgeho de Frutosa, no dve minúty po začiatku druhého polčasu vyrovnal Inaki Williams.

Bilbao je v neúplnej tabuľke na 8. mieste, štrnáste Rayo sa drží tri body nad zónou zostupu.

La Liga - 26. kolo:

FC Barcelona - CF Villarreal 4:1 (2:0)

Góly: 28., 37. a 69. Yamal, 90.+1 Lewandowski

Rayo Vallecano - Athletic Bilbao 1:1 (1:0)

Góly: 35. de Frutos - 47. I. Williams

Tabuľka La Ligy

La Liga

    VIDEO: Fantastické galapredstavenie Yamala. Hetrikom zostrelil Villarreal
    dnes 18:21
