VIDEO: Fantastické galapredstavenie Yamala. Hetrikom zostrelil Villarreal

Futbalisti Barcelony zdolali v sobotňajšom zápase 26. kola španielskej La Ligy doma Villarreal 4:1. Hetrikom sa na tom podieľal Lamine Yamal.
Pre mladého krídelníka to bol prvý trojgólový zápas v profesionálnej kariére, ktorým zároveň vytvoril nový rekord súťaže.
Vo veku 18 rokov a 230 dní sa stal najmladším strelcom hetriku v 21. storočí. Katalánci majú na čele náskok 4 bodov pred Realom, ten má však k dobru nedeľný zápas proti Getafe.
VIDEO: Krásny gól Yamala na 2:0
V lige má Yamal na konte celkovo už trinásť presných zásahov, lepšie sú na tom len Vedat Muriqi z Mallorky a Kylian Mbappe z Realu Madrid.
V sobotňajšom stretnutí skóroval dvakrát už v prvom polčase a hetrik dovŕšil v 69. minúte. Štvrtý gól Barcelony pridal v úplnom závere Robert Lewandowski.
VIDEO: Tretí gól Yamala v zápase
Hráči Athletica Bilbao remizovali s Rayom Vallecano 1:1. Madridské mužstvo viedlo po góle Jorgeho de Frutosa, no dve minúty po začiatku druhého polčasu vyrovnal Inaki Williams.
Bilbao je v neúplnej tabuľke na 8. mieste, štrnáste Rayo sa drží tri body nad zónou zostupu.
La Liga - 26. kolo:
FC Barcelona - CF Villarreal 4:1 (2:0)
Góly: 28., 37. a 69. Yamal, 90.+1 Lewandowski
Rayo Vallecano - Athletic Bilbao 1:1 (1:0)
Góly: 35. de Frutos - 47. I. Williams