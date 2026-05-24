Hancko bol pri demolácii svojho tímu. V priamom súboji o tretie miesto inkasoval päť gólov

La Liga - 38. kolo
Villarreal CF - Atlético Madrid 5:1 (4:1)
Góly: 34. a 54. Perez, 30. Parejo (z 11 m), 40. Mikautadze, 45. Gueye - 43. Pubill
/D. Hancko (Atletico) odohral prvý polčas/
Futbalisti Atlética Madrid s Dávidom Hanckom prehrali v záverečnom 38. kole španielskej La Ligy na pôde Villarrealu vysoko 1:5.
V tabuľke La Ligy tak obsadili štvrté miesto, zatiaľ čo „žltá ponorka“ skončila vďaka tomuto triumfu o tri body tretia.
Slovenský reprezentačný obranca odohral v poslednom stretnutí sezóny prvý polčas.
Villarreal rozhodol štyrmi gólmi v rozmedzí pätnástich minút v závere prvého polčasu. V zápase skóroval dvakrát Ayoze Perez.