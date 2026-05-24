Hancko bol pri demolácii svojho tímu. V priamom súboji o tretie miesto inkasoval päť gólov

Tréner Atlética Madrid Diego Simeone.
Tréner Atlética Madrid Diego Simeone. (Autor: TASR/AP)
TASR|24. máj 2026 o 23:06
ShareTweet0

Slovenský obranca odohral prvý polčas.

La Liga - 38. kolo

Villarreal CF - Atlético Madrid 5:1 (4:1)

Góly: 34. a 54. Perez, 30. Parejo (z 11 m), 40. Mikautadze, 45. Gueye - 43. Pubill

/D. Hancko (Atletico) odohral prvý polčas/

Futbalisti Atlética Madrid s Dávidom Hanckom prehrali v záverečnom 38. kole španielskej La Ligy na pôde Villarrealu vysoko 1:5.

V tabuľke La Ligy tak obsadili štvrté miesto, zatiaľ čo „žltá ponorka“ skončila vďaka tomuto triumfu o tri body tretia.

Slovenský reprezentačný obranca odohral v poslednom stretnutí sezóny prvý polčas.

Villarreal rozhodol štyrmi gólmi v rozmedzí pätnástich minút v závere prvého polčasu. V zápase skóroval dvakrát Ayoze Perez.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Tréner Atlética Madrid Diego Simeone.
    Tréner Atlética Madrid Diego Simeone.
    Hancko bol pri demolácii svojho tímu. V priamom súboji o tretie miesto inkasoval päť gólov
    ne 23:06
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Hancko bol pri demolácii svojho tímu. V priamom súboji o tretie miesto inkasoval päť gólov