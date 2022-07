Kopa nezmyslov, vraví. Lewandowski viní Bayern z klamstiev ohľadom prestupu

BARCELONA. Poľský futbalista Robert Lewandowski obvinil svoj bývalý klub Bayern Mníchov z klamstiev ohľadom okolností jeho odchodu.

Vyhlásenia nemeckého veľkoklubu označil za kopec nezmyslov.

"Niektorí ľudia mi nehovorili pravdu a pre mňa bola úprimnosť vždy dôležitá. To im zrejme prekážalo a ja som cítil, že to nefunguje. Chcel som odtiaľ odísť," uviedol Lewandowski pre ESPN.

Jeho prestup do Barcelony bol niekoľko týždňov v centre pozornosti. "Snažili sa obhájiť môj predaj do iného klubu, asi to bolo náročné vysvetliť fanúšikom. A ja som to musel akceptovať napriek tomu, že to bola veľká kopa nezmyslov.