Skúsený Dán vydržal len rok. Leverkusen oznámil zmenu trénera

Kasper Hjulmand
Kasper Hjulmand (Autor: TASR/AP)
ČTK|4. jún 2026 o 13:36
ShareTweet0

Nemecký tím prevezme španielsky kouč.

Nemecký Leverkusen oznámil zmenu trénera. Po necelom roku skončil na lavičke Dán Kasper Hjulmand.

Jeho nástupcom sa stal španielsky kouč Carles Martínez, s majstrovským tímom z roku 2024 podpísal zmluvu do leta 2028.

"Intenzívne sme zvažovali, ktorý tréner by sa najlepšie hodil do ďalšej fázy vývoja Bayeru 04," povedal športový riaditeľ Simon Rolfes. "Carles Martínez v Toulouse úspešne vychoval rad mladých hráčov a z medzinárodne zloženého tímu vytvoril silný celok," dodal.

42-ročný Martínez naposledy tri roky trénoval Toulouse, kde mu na konci sezóny vypršala zmluva. V uplynulom ročníku najvyššej francúzskej ligy s tímom obsadil deviate miesto.

Hjulmand prišiel do Leverkusenu na začiatku septembra po druhom kole a nahradil Erika ten Haga, s ktorým sa vedenie kvôli nezhodám rozišlo už po dvoch mesiacoch spolupráce.

Dán doviedol mužstvo do zimnej prestávky na tretie miesto tabuľky, v jarnej časti Bundesligy ale na výkony tím nedokázal nadviazať. V tabuľke klesol na šieste miesto a prišiel o účasť v Lige majstrov.

Bundesliga

    Kasper Hjulmand
    Kasper Hjulmand
    Skúsený Dán vydržal len rok. Leverkusen oznámil zmenu trénera
    dnes 13:36
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Nemecko»Bundesliga»Skúsený Dán vydržal len rok. Leverkusen oznámil zmenu trénera