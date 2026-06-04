Skúsený Dán vydržal len rok. Leverkusen oznámil zmenu trénera

Nemecký Leverkusen oznámil zmenu trénera. Po necelom roku skončil na lavičke Dán Kasper Hjulmand.
Jeho nástupcom sa stal španielsky kouč Carles Martínez, s majstrovským tímom z roku 2024 podpísal zmluvu do leta 2028.
"Intenzívne sme zvažovali, ktorý tréner by sa najlepšie hodil do ďalšej fázy vývoja Bayeru 04," povedal športový riaditeľ Simon Rolfes. "Carles Martínez v Toulouse úspešne vychoval rad mladých hráčov a z medzinárodne zloženého tímu vytvoril silný celok," dodal.
42-ročný Martínez naposledy tri roky trénoval Toulouse, kde mu na konci sezóny vypršala zmluva. V uplynulom ročníku najvyššej francúzskej ligy s tímom obsadil deviate miesto.
Hjulmand prišiel do Leverkusenu na začiatku septembra po druhom kole a nahradil Erika ten Haga, s ktorým sa vedenie kvôli nezhodám rozišlo už po dvoch mesiacoch spolupráce.
Dán doviedol mužstvo do zimnej prestávky na tretie miesto tabuľky, v jarnej časti Bundesligy ale na výkony tím nedokázal nadviazať. V tabuľke klesol na šieste miesto a prišiel o účasť v Lige majstrov.