Lewandowski mieri za oceán. Po konci v Barcelone bude pôsobiť v MLS

Poľský futbalový reprezentant Robert Lewandowski bude vo svojej kariére pokračovať v Major League Soccer.
Bývalý kanonier Borussie Dortmund, Bayernu Mníchov a FC Barcelona podpísal s Chicagom Fire kontrakt do roku 2028.
Tridsaťsedemročný útočník prichádza do MLS ako historicky najlepší strelec poľskej reprezentácie a jeden z najúspešnejších útočníkov svojej generácie.
V kariére nastrieľal viac ako 700 gólov za kluby i národný tím. Naposledy pôsobil v Barcelone, ktorej minulý mesiac pomohol k zisku titulu v La Lige.
„Stanovili sme si cieľ vybudovať klub svetovej úrovne, ktorý bude inšpirovať k veľkým veciam, spájať Chicago a vyhrávať trofeje. Robert tieto hodnoty stelesňuje a predstavuje štandardy, ktoré si toto mesto zaslúži - šampióna a súťaživého hráča,“ uviedol riaditeľ futbalu a hlavný tréner Chicaga Gregg Berhalter.
Lewandowski počas kariéry získal s Bayernom Mníchov Ligu majstrov, Superpohár UEFA i MS klubov FIFA. V Nemecku vybojoval desať bundesligových titulov s Borussiou Dortmund a Bayernom, v Španielsku pridal s Barcelonou tri tituly v La Lige.
Dvakrát získal ocenenie pre Hráča roka podľa FIFA, trinásťkrát ho vyhlásili za najlepšieho poľského futbalistu roka a v Lige majstrov je tretí v historickej tabuľke strelcov.
V reprezentácii Poľska odohral od roku 2008 celkovo 167 zápasov a strelil rekordných 89 gólov. Predstavil sa na dvoch majstrovstvách sveta a štyroch európskych šampionátoch, od roku 2013 bol kapitán národného tímu.
Chicago Fire figuruje v aktuálnej sezóne na treťom mieste Východnej konferencie MLS.