Slafkovský zavŕšil čistý hetrik v ankete Hokejista roka. Országh sa vrátil na trón po ôsmich rokoch

Juraj Slafkovský obhájil prvenstvo v ankete Hokejista roka 2026. Prestížnu udalosť ovládol tretíkrát za sebou, celkovo štvrtý raz od roku 2022.
Okrem ocenenia v hlavnej kategórii si štvrtýkrát prevzal aj cenu pre najlepšieho útočníka.
Dva artefakty – za kategóriu najlepšieho obrancu a celkové 2. miesto – získal Martin Fehérváry.
Najlepším trénerom sa stal reprezentačný kouč Vladimír Országh.
Počas slávnostného galavečera sa rozšíril aj zoznam členov Siene slávy slovenského hokeja. Vstúpili do nej niekdajší úspešný trénerský rekordér pri národnom tíme Craig Ramsay a Michal Handzuš, víťaz Stanleyho pohára a držiteľ troch medailí z MS.
Slafkovského triumf v hlavnej ankete nebol žiadnym prekvapením. Celková draftová jednotka z roku 2022 mala vynikajúcu sezónu.
Dvadsaťdvaročný útočník bol suverénne najproduktívnejší Slovák v minulej sezóne v NHL. V 82 dueloch základnej časti nazbieral kariérne sezónne maximum 73 bodov, pričom pokoril 30-gólovú métu.
V play-off zaznamenal aj vďaka hetriku v prvom dueli vyraďovačky 12 bodov v 19 dueloch a takmer pomohol Montrealu do finálových bojov o Stanleyho pohár.
Bol jasne najlepší slovenský hokejista na ZOH 2026, čo korunoval 8 bodmi (4+4) v 6 dueloch. Dostal sa do All-Stars tímu turnaja ako jediný európsky hokejista.
„Vážim si ďalší triumf v ankete Hokejista roka aj cenu pre najlepšieho útočníka. Tento rok o to viac, že som si obe ceny mohol prevziať na galavečere v Košiciach, kde som doma.
Je to záväzok a zároveň motivácia do ďalšej práce. Verím, že budúca sezóna bude ešte lepšie ako tá predchádzajúca,“ povedal pre hockeyslovakia.sk Juraj Slafkovský.
Černák a Országh späť v zozname ocenených
Výsledky anketa Hokejista roka 2026 výrazne ovplyvnili zimné olympijské hry v Miláne 2026. Slováci na nich šokovali hokejový svet, keď najskôr vyhrali základnú skupinu v konkurencii Švédska, Fínska, Talianska a následne postúpili do bojov o medaily.
Napokon obsadili konečnú štvrtú priečku, ktorá pri účasti najväčších hokejových hviezd v NHL budila rešpekt. Okrem Slafkovského získal dve ceny aj Martin Fehérváry, jeden z kľúčových obrancov Slovenska na turnaji pod piatimi kruhmi.
Rovnako ako vlani vyhral kategóriu pre najlepšieho obrancu a celkovo obsadil 2. priečku. Keďže skúsený obranca sa už od konca júla spolu s rodinou nachádza v zámorí, obe ceny zaňho prevzal jeho otec Mário.
Tretie miesto obsadil obranca Erik Černák. Medzi ocenených sa vrátil po štyroch rokoch. Na galavečere v rodných Košiciach sa však nemohol zúčastniť z dôvodu blížiacej sa svadby.
„Veľmi ma mrzí, že som nemohol prísť, pretože výnimočne sa stáva, že sa Hokejista roka koná v Košiciach. So snúbenicou máme naplánovanú svadbu a už niekoľko týždňov nie sme na Slovensku. Ocenenie si však veľmi vážim.
Ďakujem všetkým, ktorí za mňa hlasovali, rodine, ktorá ma podporovala a všetkým, ktorí mi pomohli k tomu, aby som mal dobrú sezónu,“ prihovoril sa počas galavečera vo videoodkaze Erik Černák. Cenu zaňho prevzal skills coach Erik Belušár.
V ankete Najlepší tréner sa štvrtýkrát tešil z prvenstva Vladimír Országh. Predtým triumfoval trikrát za sebou v rokoch 2016 až 2018. V roku 2026 sa vrátil na piedestál už ako tréner slovenskej hokejovej reprezentácie.
Absolvoval s ňou skvelý olympijský turnaj v Miláne s konečným 4. miestom a tiež majstrovstvá sveta. Hoci vo Švajčiarsku obsadili Slováci 9. pozíciu, prezentovali sa sympatickým herným dojmom, s ktorým si zaslúžili postúpiť medzi najlepších osem mužstiev turnaja.
Cenu vo štvrtok dostal aj Samuel Hlavaj, jeden zo strojcov olympijského úspechu slovenského hokeja v Miláne. Hlavaj nenašiel premožiteľa v kategórii Najlepší brankár už tretí rok za sebou.
Durmis prerušil dominanciu Stana
Zmena nastala v kategórii najlepší rozhodca. Šesťročnú dominanciu Petra Stana prerušil čiarový rozhodca Oto Durmis, účastník MS vo Švajčiarsku, kde vďaka svojim kvalitám dostal dôveru rozhodovať aj semifinálový zápas medzi Fínskom a Kanadou.
Pískal zápasy finálovej série v Tipsport Lige aj v nadnárodnej ICE Hockey League. Dôveru dostal aj v Lige majstrov, kde bol nominovaný aj do zápasov play-off. Účasťou v semifinále MS sa zaslúžil o najvýraznejší úspech slovenského rozhodcu na medzinárodnej scéne za posledné roky.
„V rozhodcovskej komunite na Slovensku je mnoho kvalitných rozhodcov, ale najmä skvelých ľudí. O to viac si vážim toto ocenenie. Je pre mňa veľkou motiváciou naďalej na sebe pracovať,“ povedal Oto Durmis.
Najlepším hráčom do 20 rokov sa stal Tomáš Chrenko, veľký ofenzívny líder dvadsiatky na MSJ 2026 v Minnesote.
V 5 dueloch nazbieral 8 bodov (5+3). Presadil sa aj medzi mužmi v HK Nitra. V 63 dueloch najvyššej domácej súťaže spolu s play-off zaznamenal solídnych 43 bodov vrátane víťazného gólu v 7. zápase finále medzi Nitrou a Slovanom, ktorý urobil z Chrenka a celej Nitry slovenského šampióna.
Kategóriu Najlepšia hokejistka ovládla tretíkrát Nela Lopušanová. V januári vyrovnala rekord svetových šampionátov dievčat do 18 rokov, keď počas štyroch účastí nazbierala 33 bodov (22+11), a slovenskému tímu pomohla ku konečnému šiestemu miestu na MS v Kanade.
V apríli patrila k líderkám seniorskej ženskej reprezentácie na šampionáte v Budapešti. V 5 zápasoch dosiahla bilanciu 4+4, vďaka čomu sa delila o prvé miesto tímovej produktivity s Barborou Kapičákavou.
Handzuš a Ramsay do Siene slávy
Craig Ramsay prevzal slovenskú hokejovú reprezentáciu v lete roku 2017 a svojou úprimnosťou, pracovitosťou, skúsenosťami, odbornosťou a sympatickým vystupovaním si získal srdcia slovenských fanúšikov.
Pod jeho vedením sa zatraktívnil herný prejav našej reprezentácie. Slovensko viedol dovedna v 158 vystúpeniach, čo je najvyšší počet spomedzi všetkých bývalých trénerov slovenskej reprezentácie.
Dosiahol rovných 90 víťazstiev, opäť najvyššie číslo spomedzi všetkých bývalých koučov. Vrcholom pôsobenia kanadského barda pri slovenskom tíme bolo šesť účastí na majstrovstvách sveta a dvoch olympijských turnajoch, pričom z toho druhého v Pekingu 2022 priniesli slovenskí hokejisti vzácnu bronzovú medailu.
„Je to veľká pocta, veľmi si to vážim, pretože za osem rokov práce mi Slovenský hokej, ale aj celá krajina prirástli srdcu. Áno, cítim sa byť súčasťou Slovenska. A toto ocenenie je skvelá bodka za mojou osemročnou slovenskou cestou,“ povedal Ramsay.
Michal Handzuš je držiteľom troch medailí zo svetových šampionátov. Na MS 2000 v Petrohrade aj o dvanásť rokov neskôr v Helsinkách získal striebro, v roku 2002 v Göteborgu sa dočkal zlata.
V NHL sa roky v piatich kluboch naháňal za ziskom vytúženého Stanleyho pohára. Napokon sa dočkal v drese šiesteho. V Chicagu Blackhawks, spoločne s Mariánom Hossom. V profilige zaknihoval 1010 zápasov v základnej časti so ziskom 483 bodov.
Ďalších 116 štartov a 43 bodov pridal v play-off. Po návrate na domáce klziská sa naplno oddal materskej Banskej Bystrici. V roku 2017 ju doviedol na extraligový vrchol.
„Byť súčasťou Siene slávy slovenského hokeja je obrovská česť. Nepredstavoval som si, že sa mi niekedy niečo také podarí. Keď sa pozriem na zoznam mien, ktoré sú v tejto spoločnosti, ide o ľudí, ktorí mali fantastické kariéry a veľa vecí v nich vyhrali.
Mnohé mená boli mojimi vzormi. Týmto ocenením som sa dostal bližšie k menám, ku ktorým som kedysi vzhliadal. A to je obrovská pocta,“ povedal Michal Handzuš.
Informácie poskytol Slovenský zväz ľadového hokeja.
Hokejista roka 2026 - výsledky
Hokejista roka: 1. Juraj Slafkovský, 2. Martin Fehérváry, 3. Erik Černák
Najlepší brankár (cena Vladimíra Dzurillu): 1. Samuel Hlavaj, 2. Adam Gajan, 3. Stanislav Škorvánek
Najlepší obranca (cena Róberta Švehlu): 1. Martin Fehérváry, 2. Erik Černák, 3. Šimon Nemec
Najlepší útočník (cena Jozefa Golonku): 1. Juraj Slafkovský, 2. Dalibor Dvorský, 3. Oliver Okuliar
Najlepší hráč do 20 rokov (cena Pavla Demitru): 1. Tomáš Chrenko, 2. Luka Radivojevič, 3. Adam Goljer
Najlepší rozhodca (cena Juraja Okoličányho): 1. Oto Durmis, 2. Peter Stano, 3. Tomáš Hronský
Najlepšia hokejistka: 1. Nela Lopušanová, 2. Lucia Halušková, 3. Barbora Kapičáková
Najlepší tréner (cena Ladislava Horského): 1. Vladimír Országh, 2. Martin Dendis, 3. Andrej Kmeč
Členovia Siene slávy slovenského hokeja:
2002: Ladislav Troják, Stan Mikita, Michal Polóni, Ladislav Horský, Ján Starší, George Gross, Vladimír Dzurilla, Jozef Golonka, Václav Nedomanský
2003: Rastislav Jančuška, Vojtech Okoličány, Miroslav Červenka, Ján Jendek
2004: František Gregor, Karol Fako, Vincent Lukáč, Milan Kužela
2005: Jaroslav Walter, Igor Liba
2006: Rudolf Tajcnár
2007: Dušan Pašek
2008: Dušan Faško
2009: Dárius Rusnák
2011: Július Haas, Ján Mitošinka, Róbert Švehla
2012: Pavol Demitra
2014: Zdeno Cíger
2018: Miroslav Šatan
2019: Ferdinand Marek, Oto Haščák, Július Šupler, Ján Filc
2021: Peter Bondra
2022: Žigmund Pálffy
2023: Marián Hossa
2024: Ľubomír Višňovský
2025: Zdeno Chára, Pavol Siroťák
2026: Michal Handzuš, Craig Ramsay