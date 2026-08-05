Messi pomáha Madridu po požiaroch. Hviezda venovala 80-tisíc eur na obnovu oblasti

Argentínska futbalová hviezda Lionel Messi venovala 80-tisíc eur na obnovu oblasti Sierra Oeste pri Madride, ktorú v uplynulých týždňoch zasiahli rozsiahle lesné požiare.
Ako referuje web AS.com, informáciu zverejnila predsedníčka regionálnej vlády Madridu Isabel Díaz Ayusová.
„Obyvatelia Madridu dúfajú, že vás čoskoro privítajú, aby vám mohli zatlieskať, ako si zaslúžite,“ odkázala Ayusová Messimu prostredníctvom sociálnej siete X.
Finančný príspevok má pomôcť pri obnove územia, kde požiare zničili približne 30-tisíc hektárov krajiny.
Madridská samospráva zároveň zriadila oficiálnu platformu na zhromažďovanie finančných darov od občanov a firiem určených na obnovu postihnutých obcí.
Podľa predstaviteľov regiónu má podpora osobností, akou je Messi, nielen finančný význam, ale prináša aj morálnu podporu ľuďom, ktorí sa podieľajú na obnove zasiahnutého územia a návrate života do postihnutých komunít.
Nejde pritom o prvý charitatívny čin argentínskeho majstra sveta. Prostredníctvom Nadácie Lea Messiho, ktorú založil v roku 2007, dlhodobo podporuje projekty v oblasti zdravotníctva, vzdelávania a športu pre znevýhodnené deti.
Počas pandémie ochorenia COVID-19 venoval 500-tisíc eur nemocniciam v Argentíne na nákup zdravotníckeho vybavenia a ďalší milión eur poskytol barcelonskej nemocnici Hospital Clínic a ďalším zdravotníckym zariadeniam v Španielsku.
Ako veľvyslanec UNICEF sa podieľal aj na humanitárnej pomoci po zemetrasení na Haiti či na podpore vzdelávacích programov pre deti zasiahnuté vojnou v Sýrii.