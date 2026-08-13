VIDEO: Emotívny návrat Messiho. Po smrti svojho otca odohral prvý duel

Argentínsky futbalista Lionel Messi zažil v noci na štvrtok emotívny návrat v zápase Interu Miami.
Po tom, čo sa vrátil z nedeľného pohrebu svojho otca v rodnej krajine, nastúpil na druhý polčas duelu Ligového pohára proti mexickému Leonu. Inter prehral 2:3 a vypadol už v skupinovej fáze.
Messiho spoluhráči viedli po prvom polčase 1:0. Po zmene strán sa však dvakrát presadil Daniel Arcila, ktorý aj rozhodol v 83. minúte.
VIDEO: Zostrih zápasu Inter Miami - Leon
Leon sa stal prvým tímom, ktorý si zabezpečil postup do štvrťfinále. Hráči Interu boli predtým bez Messiho v druhom zápase skupinovej fázy proti Monterrey, ktorý prehrali 1:2.
Argentínčan bol pripravený pomôcť proti ďalšiemu mexickému tímu a hráči Interu museli vyhrať, ak chceli pomýšľať na postup do štvrťfinále. Prvýkrát od expanzie súťaže v roku 2023 sa nedostali z otváracej fázy turnaja.
Nastupujú v ňom proti sebe tímy MLS a mexickej najvyššej súťaže. Z troch zápasov vyhral Inter Miami iba ten prvý proti Atleticu San Luis.
Jorge Messi zomrel v sobotu 8. augusta vo veku 68 rokov po chorobe, z ktorej sa už dlhšiu dobu liečil. Messi preto odletel do rodného Rosaria a zúčastnil sa pohrebu.
V stredu ráno sa verejne emotívnym odkazom rozlúčil so svojím otcom na sociálnych sieťach. Objavil sa v nej aj náznak o predčasnom ukončení kariéry.
„Neviem, čo budem bez teba robiť, neviem, ako sa veci budú vyvíjať ďalej. Vždy som hral iba futbal a teraz mám vážne pochybnosti o tom, či budem môcť pokračovať ešte dlho.“