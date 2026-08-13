VIDEO: Emotívny návrat Messiho. Po smrti svojho otca odohral prvý duel

Lionel Messi v zápase Inter Miami - Leon.
Lionel Messi v zápase Inter Miami - Leon. (Autor: TASR/AP)
TASR|13. aug 2026 o 08:27
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Jeho tím však s mexickým súperom neuspel a v Ligovom pohári skončil už v skupinovej fáze.

Argentínsky futbalista Lionel Messi zažil v noci na štvrtok emotívny návrat v zápase Interu Miami.

Po tom, čo sa vrátil z nedeľného pohrebu svojho otca v rodnej krajine, nastúpil na druhý polčas duelu Ligového pohára proti mexickému Leonu. Inter prehral 2:3 a vypadol už v skupinovej fáze.

Messiho spoluhráči viedli po prvom polčase 1:0. Po zmene strán sa však dvakrát presadil Daniel Arcila, ktorý aj rozhodol v 83. minúte.

VIDEO: Zostrih zápasu Inter Miami - Leon

Leon sa stal prvým tímom, ktorý si zabezpečil postup do štvrťfinále. Hráči Interu boli predtým bez Messiho v druhom zápase skupinovej fázy proti Monterrey, ktorý prehrali 1:2.

Argentínčan bol pripravený pomôcť proti ďalšiemu mexickému tímu a hráči Interu museli vyhrať, ak chceli pomýšľať na postup do štvrťfinále. Prvýkrát od expanzie súťaže v roku 2023 sa nedostali z otváracej fázy turnaja.

Nastupujú v ňom proti sebe tímy MLS a mexickej najvyššej súťaže. Z troch zápasov vyhral Inter Miami iba ten prvý proti Atleticu San Luis.

Jorge Messi zomrel v sobotu 8. augusta vo veku 68 rokov po chorobe, z ktorej sa už dlhšiu dobu liečil. Messi preto odletel do rodného Rosaria a zúčastnil sa pohrebu.

V stredu ráno sa verejne emotívnym odkazom rozlúčil so svojím otcom na sociálnych sieťach. Objavil sa v nej aj náznak o predčasnom ukončení kariéry.

„Neviem, čo budem bez teba robiť, neviem, ako sa veci budú vyvíjať ďalej. Vždy som hral iba futbal a teraz mám vážne pochybnosti o tom, či budem môcť pokračovať ešte dlho.“

MLS

    Lionel Messi v zápase Inter Miami - Leon.
    Lionel Messi v zápase Inter Miami - Leon.
    VIDEO: Emotívny návrat Messiho. Po smrti svojho otca odohral prvý duel
    dnes 08:27
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