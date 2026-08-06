VIDEO: Messi sa vrátil do základu a žiaril. Obrat Interu režíroval dvoma gólmi

Argentínsky futbalista Lionel Messi nastúpil po svetovom šampionáte prvýkrát v základnej zostave Interu Miami a dvoma gólmi a asistenciou režíroval víťazný obrat svojho tímu.
Účastník MLS zdolal v noci na štvrtok v dueli skupinovej fázy Ligového pohára zástupcu mexickej najvyššej súťaže Aletico San Luis 4:2.
Hviezdny Argentínčan dvakrát zužitkoval v pokutovom území prihrávku Noaha Allena a Miami najmä zásluhou týchto dvoch hráčov otočilo ešte v prvom polčase z 0:1 na 4:1.
Pre Messiho to bol druhý zápas po tom, čo druhýkrát za sebou priviedol Argentínu do finále MS. Juhoameričania v ňom podľahli Španielom 0:1.
Messi si následne doprial oddych a na prvý zápas po šampionáte nastúpil v noci na nedeľu 2. augusta. Miami v ňom remizovalo v zápase MLS s Columbusom Crew 2:2, Messi hral od 53. minúty.