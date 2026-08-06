VIDEO: Messi sa vrátil do základu a žiaril. Obrat Interu režíroval dvoma gólmi

Futbalista Interu Miami Lionel Messi sa teší z gólu.
Futbalista Interu Miami Lionel Messi sa teší z gólu. (Autor: TASR/AP)
TASR|6. aug 2026 o 09:25
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Argentínsky futbalista si okrem dvoch presných zásahov pripísal aj asistenciu.

Argentínsky futbalista Lionel Messi nastúpil po svetovom šampionáte prvýkrát v základnej zostave Interu Miami a dvoma gólmi a asistenciou režíroval víťazný obrat svojho tímu.

Účastník MLS zdolal v noci na štvrtok v dueli skupinovej fázy Ligového pohára zástupcu mexickej najvyššej súťaže Aletico San Luis 4:2.

Hviezdny Argentínčan dvakrát zužitkoval v pokutovom území prihrávku Noaha Allena a Miami najmä zásluhou týchto dvoch hráčov otočilo ešte v prvom polčase z 0:1 na 4:1.

Pre Messiho to bol druhý zápas po tom, čo druhýkrát za sebou priviedol Argentínu do finále MS. Juhoameričania v ňom podľahli Španielom 0:1.

Messi si následne doprial oddych a na prvý zápas po šampionáte nastúpil v noci na nedeľu 2. augusta. Miami v ňom remizovalo v zápase MLS s Columbusom Crew 2:2, Messi hral od 53. minúty.

Tabuľka Ligového pohára MLS

MLS

    Futbalista Interu Miami Lionel Messi sa teší z gólu.
    Futbalista Interu Miami Lionel Messi sa teší z gólu.
    VIDEO: Messi sa vrátil do základu a žiaril. Obrat Interu režíroval dvoma gólmi
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