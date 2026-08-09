Messi odletel na pohreb svojho otca. V Miami si jeho pamiatku uctili minútou ticha

Argentínsky futbalista Lionel Messi odletel z Miami do rodného Rosaria na pohreb svojho otca Jorgeho, ktorý zomrel v sobotu vo veku 68 rokov.
Jeho spoluhráči z Interu Miami si jeho pamiatku uctili viacerými gestami počas zápasu Ligového pohára proti Monterrey (1:2).
Pred výkopom stretnutia sa na štadióne uskutočnila minúta ticha a v 32. minúte si po úvodnom góle Rodrigo De Paul vyzliekol dres, pod ktorým mal Messiho číslo 10.
Suspendovaný spoluhráč Luis Suarez si uctil Messiho otca na Instagrame so slovami, že Jorge bude na svojho syna dohliadať s hrdosťou.
Pamiatku 68-ročného Jorgeho Messiho si uctil aj argentínsky klub Atletico Newell's Old Boys, v ktorom začínal 8-násobný držiteľ Zlatej lopty svoju kariéru v mládežníckych kategóriách.
O zdravotných problémoch Messiho otca sa začalo viac hovoriť počas nedávnych majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku.
Samotný futbalista uviedol v jednom z pozápasových rozhovorov, že dôvodom jeho emócií bola záležitosť, ktorá sa netýka športu.
Otec Messiho bol kľúčovou postavou v jeho futbalovej kariére, na starosti mal dlhé roky všetky povinnosti mimo trávnika.
Pri hviezde svetového futbalu bol najmä v začiatkoch jeho angažmánu v Barcelone, zatiaľ čo zostávajúci členovia rodiny zostali v Argentíne, pripomenula agentúra DPA.