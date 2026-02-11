Talian už nebude trénovať Marseille. Bolo to náročné spoločné rozhodnutie, uviedol klub

Taliansky tréner Roberto De Zerbi už nebude ďalej viesť futbalistov tímu Olympique Marseille.
S účastníkom Ligue 1 sa dohodol na ukončení spolupráce po nedeľnej prehre v šlágri s Parížom St. Germain 0:5.
Štyridsaťšesťročný tréner zasadol na lavičku Marseille v lete 2024. V uplynulej sezóne klub priviedol k druhému miestu v lige. Po 21. kole je Olympique na 4. priečke s mankom 12 bodov na vedúcich Parížanov.
„Po diskusiách medzi všetkými zainteresovanými stranami vo vedení klubu, majiteľom, prezidentom, športovým riaditeľom a trénerom, sme pristúpili k zmene na lavičke mužstva.
Bolo to náročné spoločné rozhodnutie, prijali sme ho po dôkladnom zvážení a v najlepšom záujme klubu, aby sme mohli reagovať na športové výzvy v závere sezóny,“ zverejnil Olympique podľa AFP.