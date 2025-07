Bol zlatým vajcom, jeho posledný klub je na totálnom dne. Odmietol Slovan?

BRATISLAVA. Rodák z Terchovej bol pred piatimi, či šiestimi rokmi na slovenskej scéne braný ako zjav. Jeho vzorom je slávny poľský útočník Robert Lewandowski. Aj Róbertovi Boženíkovi predpovedali, že by mohol by jeho slovenskou verziou, aspoň čiastočne.

„V Žiline bol zlatým vajcom a bola nad ním ochranná ruka,“ vravel bývalý tréner reprezentácie Stanislav Griga. Bolo to v januári 2020. Boženík práve prestúpil do slávneho Feyenoordu Rotterdam, spomínala sa prestupová suma štyri až päť miliónov eur. Jeho kariéra sa však neuberala celkom podľa jeho predstáv.

V týchto dňoch je späť na Slovensku a čaká na nový klub. Žilina sa pýši, že dnes trénuje s jeho béčkom. Oslovila ho Žilina So Žilinou je každý deň prepojený. V januári sa otvorila možnosť jeho návratu. „Oslovil ma pán majiteľ (Jozef Antošík, pozn. red.), či by som sa nechcel vrátiť do Žiliny na pol roka. Rozprávali sme sa na túto tému, ale ja som bol dohodnutý na prestupe do Ameriky." "Tak som povedal, že si to vážim, ale pravdepodobne budú moje kroky viesť do MLS. Potom sa ale stalo to, čo sa stalo, že som sa previezol hore-dole a vrátil sa naspäť. Potom sme si opäť napísali, ale už bolo neskoro. Už bolo po prestupovom období,“ opisoval Boženík v klubovom podcaste 1908 FM.

Má dvadsaťpäť, čo je najlepší futbalový vek a ešte má iné plány. „Mal som to chvíľu v hlave, ale ešte chvíľu by som chcel byť v zahraničí. Chcem ešte niečo dokázať vo svetovom futbale. Vo vnútri ale mám túžbu, že sa chcem raz do Žiliny vrátiť a ukončiť tu kariéru,“ priznal Boženík. Žilinskú arénu považuje za svoj druhý domov. „Mám až také zimomriavky, keď vidím, že akí bombardéri sa vrátili. Tomáš Hubočan, či Peter Pekarík. Bol to taký kruh. Začali v Žiline, aj tam skončili,“ opisoval Boženík.

Profil Róberta Boženíka. (Autor: Sportnet - SofaScore)

Bol to Slovan? V januári ho lanáril aj iný slovenský klub. Boženík však meno neprezradil. Mohol to byť trebárs Slovan, ktorý v tom čase mal vážne ponuky na útočníka Dávida Strelca. Z finančného hľadiska by si Boženíka iný slovenský klub mohol dovoliť iba ťažko. „Teraz v zime sa mi tiež ozval jeden slovenský, ale nevedel by som si to vôbec predstaviť. Že by som sa vrátil na Slovensko a mal by som hrať proti klubu, alebo ľuďom, ktorí ma vychovali. Som hráč, ktorý nikdy nič nevypustí a vždy ide na sto percent. Neviem si predstaviť, že by som šiel naplno proti Žiline,“ priznal Boženík. Cíti v sebe nasiaknuté žilinské DNA.

Priamy prestup hráča zo Žiliny do Bratislavy sa zdá byť vylúčený. Také niečo sa počas vlády Kmotríkovcov v Slovane ešte nestalo. Posledný hráč, ktorý zamieril priamo zo Žiliny do Slovana bol český obranca Martin Švestka v sezóne 2007/08, bol však voľným hráčom. Slovanu sa však zatiaľ bránia aj žilinskí odchovanci, ktorí medzitým pôsobili v zahraničných kluboch.

Róbert Boženík označil svoje pôsobenie v portugalskej Boaviste za uzavretú kapitolu. (Autor: Tlačová agentúra SR)

Padla mu FC Sevilla „Neviem, čo by sa muselo stať, aby som na Slovensku podpísal zmluvu s iným klubom ako je Žilina,“ vyhlásil Boženík. Posledné tri sezóny strávil v drese Boavista Porto. Odohral 87 ligových zápasov, dal 18 gólov. Posledné mesiace sa však cítil tak trošku ako nevoľník. V januári 2024 mohol vymeniť Boavistu za FC Sevilla. Boženík sa presunul do Španielska a absolvoval lekársku prehliadku, chýbali posledné dva podpisy. Nakoniec však Boavista cúvla. To isté sa mu stalo aj o rok. Opäť bolo všetko dohodnuté s Real Salt Lake a znova všetko padlo na zmene podmienok Boavisty na poslednú chvíľu.

„Za tie tri roky som urobil pre ten klub možno aj viac, ako bolo v mojich silách. Chcel som pomôcť aj finančne. Strany sa dohodli, išiel som na výlet cez celý svet, pozrel som si nemocnicu a zopakoval sa scenár ako so Sevillou,“ opisoval. Jeho posledný zamestnávateľ nakoniec spadol na úplne dno, tak zle na tom tento tradičný klub nikdy nebol.

Kde skončí? Boavista sa pre vážne finančné a administratívne problémy nedokázala zaregistrovať do žiadnej z profesionálnych alebo poloprofesionálnych líg. „Vypadli sme do 2. ligy a už dlhšie bolo avizované, že máme dosť veľké finančné problémy. Klub nedostal licenciu ani na druhú ligu a vtedy nastali komplikácie. My hráči sme nevedeli, na čom sme. Budúcnosť som v tom klube už nevidel,“ vyhlásil Boženík. Boavista je na pokraji bankrotu, bola preradená do piatej ligy. „Celé je to hra s právnikmi, všetko nechávam agenta. Sme v kontakte s viacerými klubmi, s ktorými sme dohodnutí a čakáme už iba na finálnu verziu z Portugalska.“