Feyenoord ťahá Boavistu po súdoch. Za Boženíka nedostal ani cent

„No vyzerá to tak, že do tímu príde Willy Agada,” dodal Caleb Turner o náhrade za Slováka. Podpis Boženíka sa tak nekoná. Kluby sa medzi sebou nedohodli.

Prestup Róberta Boženíka do MLS z Boavisty bol na spadnutie. „Bol by prvá voľba na post útočníka,” tvrdil expert na americký klub.

BRATISLAVA. „Ešte som nepočul o tom, aby bola mena problémom pri prestupe futbalistu. Je to zvláštne,” čuduje sa pre Sportnet Caleb Turner, novinár z portálu KSL.com, ktorý sa špecializuje na klub Real Salt Lake.

Predstavitelia holandského klubu sa ťahajú mesiace po súdoch. Portugalský klub vraj prosil o zľavu, pričom Feyenoord súhlasil s poklesom na jeden milión eur plus percento z ďalšieho predaja hráča.

V skratke to podľa neho znamená, že ani po piatich rokoch od jeho ‘nevydareného’ príchodu, sa ho Feyenoord nezbavil.

„Útočník Róbert Boženík nepriniesol Feyenoordu góly, a ako sa teraz veci majú, tak ani prestupovú čiastku,” rypol si do Slováka a jeho klubu uznávaný holandský novinár Martijn Krabbendam pre Voetbal International.

Holandské médiá to potvrdzujú. Feyenoord vraj doposiaľ nevidel ani cent z predaja Boženíka spred dvoch rokov.

Klub je len ďalší na zozname, ktorému Boavista dlhuje peniaze. Jedným z prípadov je aj Albertho Elis, ktorý prišiel v roku 2020 do Portugalska práve z MLS. Ani za jeho služby klub doposiaľ nezaplatil.

„Nie sú jediní, komu Boavista stále dlhuje peniaze. Rotterdammerovci sa pridávajú do dlhého radu,” znie z Holandska.

Cena za prestup Boženíka do Real Salt Lake mala byť zhruba dva milióny eur. Tieto peniaze mohli byť použité na kompenzovanie Feyenoordu.

„Nebude to ľahké,” odpovedal prednedávnom šéf Feyenoordu Te Kloese na otázku, či si myslí, že niekedy uvidí peniaze za slovenského útočníka.

Pre Boženíka to nie je prvý nevydarený výlet. Pred viac než rokom odcestoval do Španielska, no transfer nakoniec taktiež stroskotal.

