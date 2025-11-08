Strelec prišiel v Anglicku o trénera. Skvelé výkony Middlesbrough znamenali povýšenie do PL

MIDDLESBROUGH. Middlesbrough udelil Robovi Edwardsovi povolenie rokovať s Wolverhampton Wanderers o trénerskom poste v klube Premier League po tom, čo najprv odmietol ich žiadosť, uviedol v sobotu klub z druhej najvyššej súťaže Championship.
Wolves sa snažia nájsť nového trénera po tom, čo ako posledný tím Premier League prepustili Vítora Pereiru po neúspešnom začiatku sezóny bez výhry.
Edwards, ktorý viedol Luton Town k postupu do Premier League už v prvej sezóne, prevzal vedenie Middlesbrough v júni na trojročnú zmluvu, no zdá sa, že ho záujem Wolves zaujal.
Štyridsaťdvaročný kouč neabsolvoval predzápasovú tlačovú konferenciu pred sobotným duelom proti Birminghamu City, pričom britské médiá informovali, že nebude na lavičke počas zápasu.
„Futbalový klub Middlesbrough, po uzavretí dohody s Wolverhampton Wanderers FC, udelil hlavnému trénerovi Robovi Edwardsovi povolenie rokovať s Wolves,“ uviedol klub vo vyhlásení.
„Spočiatku sme odmietli prístup zo strany Wolves, pretože Rob podpísal trojročnú zmluvu s MFC pred menej než šiestimi mesiacmi.
Po rozhovoroch s Robom nás sklamalo, že prejavil záujem hovoriť s Wolves o voľnej pozícii hlavného trénera. Teraz sme sa s Wolves dohodli na podmienkach, čakáme už len na dokončenie potrebných dokumentov.“
Podľa Fabrizia Romana už Edwards dospel s Wolves k dohode a stane sa ich novým trénerom.
Edwards nie je vo Wolves žiadnym nováčikom – v klube pôsobil ako hráč štyri sezóny v rokoch 2004 – 2008 a odohral viac ako 100 zápasov.
Načasovanie však pre Middlesbrough nemohlo byť horšie, keďže tím sa pred víkendovými zápasmi nachádzal na treťom mieste tabuľky Championship, len päť bodov za vedúcim Coventry City.