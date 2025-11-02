Posledný tím Premier League odvolal trénera. Nedokázal vyhrať ani v jednom z desiatich zápasov

WOLVERHAMPTON. Futbalový klub Wolverhampton Wanderers odvolal trénera Vitora Pereiru po nevydarenom štarte do sezóny.
Účastník Premier League nezvíťazil ani v jednom z desiatich zápasov domácej súťaže a je na poslednom 20. mieste tabuľky. Informovali v nedeľu britské médiá.
Wolves utrpeli v sobotu prehru 0:3 na pôde Fulhamu, čím natiahli svoju sériu bez víťazstva na desať ligových zápasov – s iba dvoma bodmi z možných tridsiatich.
Na záchranu im momentálne chýba osem bodov, pričom strelili najmenej gólov a majú zároveň najhoršiu obranu v lige.
Pereirov odchod ukončuje jeho 11-mesačné pôsobenie na lavičke Wolves, kam prišiel v decembri 2024 ako náhrada za Garyho O’Neila, keď sa klub nachádzal na 19. mieste.
Portugalský tréner ich doviedol k záchrane vďaka sérii šiestich víťazstiev v marci a apríli, sezónu napokon ukončili so 17-bodovým náskokom pred zostupovým pásmom.
Napriek zlému štartu aktuálnej sezóny predseda klubu Jeff Shi Pereiru verejne podporil a po minuloročnom obrate mu dokonca ponúkol novú zmluvu.
Pereirov odchod znamená, že už šiesty rok po sebe opúšťa trénerský post.
VIDEO: Zostrih zápasu Fulham - Wolverhampton
Od roku 2020 pôsobil krátkodobo v piatich krajinách – viedol Shanghai SIPG, Fenerbahce, Corinthians, Flamengo a Al Shabab, než sa pripojil k Wolverhamptonu.