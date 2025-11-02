Posledný tím Premier League odvolal trénera. Nedokázal vyhrať ani v jednom z desiatich zápasov

Vitor Pereira.
Vitor Pereira. (Autor: SITA/AP)
Sportnet, REUTERS|2. nov 2025 o 13:20 (aktualizované 2. nov 2025 o 13:26)
ShareTweet0

Portugalský kouč pritom v septembri podpísal novú trojročnú zmluvu.


WOLVERHAMPTON. Futbalový klub Wolverhampton Wanderers odvolal trénera Vitora Pereiru po nevydarenom štarte do sezóny.

Účastník Premier League nezvíťazil ani v jednom z desiatich zápasov domácej súťaže a je na poslednom 20. mieste tabuľky. Informovali v nedeľu britské médiá.

 Wolves utrpeli v sobotu prehru 0:3 na pôde Fulhamu, čím natiahli svoju sériu bez víťazstva na desať ligových zápasov – s iba dvoma bodmi z možných tridsiatich.

 Na záchranu im momentálne chýba osem bodov, pričom strelili najmenej gólov a majú zároveň najhoršiu obranu v lige.

Pereirov odchod ukončuje jeho 11-mesačné pôsobenie na lavičke Wolves, kam prišiel v decembri 2024 ako náhrada za Garyho O’Neila, keď sa klub nachádzal na 19. mieste.

Portugalský tréner ich doviedol k záchrane vďaka sérii šiestich víťazstiev v marci a apríli, sezónu napokon ukončili so 17-bodovým náskokom pred zostupovým pásmom.

 Napriek zlému štartu aktuálnej sezóny predseda klubu Jeff Shi Pereiru verejne podporil a po minuloročnom obrate mu dokonca ponúkol novú zmluvu.

 Pereirov odchod znamená, že už šiesty rok po sebe opúšťa trénerský post.

VIDEO: Zostrih zápasu Fulham - Wolverhampton

Od roku 2020 pôsobil krátkodobo v piatich krajinách – viedol Shanghai SIPG, Fenerbahce, Corinthians, Flamengo a Al Shabab, než sa pripojil k Wolverhamptonu.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Futbalisti Chelsea oslavujú výhru nad Tottenhamom.
    Futbalisti Chelsea oslavujú výhru nad Tottenhamom.
    Chelsea potvrdila formu proti rivalovi z Londýna. Maresca ocenil výkon s loptou aj bez nej
    dnes 13:36
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Posledný tím Premier League odvolal trénera. Nedokázal vyhrať ani v jednom z desiatich zápasov