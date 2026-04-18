Leeds zvládli dôležitý súboj v boji o záchranu. Newcastle ťahá negatívnu sériu

Dominic Calvert-Lewin oslavuje gól. (Autor: TASR/PA via AP)
TASR|18. apr 2026 o 18:22
Futbalisti Brentfordu remizovali v sobotňajšom zápase 33. kola anglickej Premier League s Fulhamom 0:0.

Pre „The Bees“ to bola piata remíza za sebou, Fulham bodoval v treťom z uplynulých štyroch zápasov.

V ďalšom zápase si Leeds poradil s posledným Wolverhamptonom 3:0, keď domáci zlomili súpera dvoma zlepenými gólmi v 19. a 20. minúte.

V nadstavenom čase ešte prikrášlil víťazstvo Calvert-Lewin z pokutového kopu. Newcastle doma prehral s Bournemouthom 1:2, o víťazstve hostí rozhodol v 84. minúte Adrien Truffert.

Premier League - 33. kolo

FC Brentford - FC Fulham 0:0

Newcastle United - AFC Bournemouth 1:2 (0:1)

Góly: 68. Osula – 32. Tavernier, 84. Truffert

Leeds United - Wolverhampton Wanderers 3:0 (2:0)

Góly: 19. Justin, 20. Okafor, 90.+5 Calvert-Lewin (z 11 m)

