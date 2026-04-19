ONLINE: Manchester City - Arsenal FC dnes, Premier League LIVE (33. kolo)

Futbalisti tímov Manchester City a Arsenal FC dnes hrajú zápas 33. kola ročníka Premier League 2025/2026.
Stretnutie bude dôležité z pohľadu boja o titul, Arsenal vedie tabuľku o štyri body pred Manchestrom City, ktorý má zápas k dobru.
ONLINE: Manchester City - Arsenal FC dnes (Premier League 2025/2026, 33. kolo, nedeľa, LIVE)
19.04.2026 o 17:30
Manchester City
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Arsenal
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30. Prajem pekné popoludnie pri sledovaní futbalového prenosu z anglickej Premier league medzi Manchester City a Arsenal FC.
Manchester City
Citizens sa rozohrali v poslednej dobe k vynikajúcim výsledkom a veľmi vážne začínajú útočiť na majstrovskú trofej. Dnes majú proti sebe lídra Premier league Arsenal FC. Ak by domáci dnes zvíťazili boli by na dostrel. Zverenci Pepa Guardiolu sú dnes pravdepodobne miernym favoritom. Proti výbornej denfenzíve súpera to však budú mať mimoriadne náročné. Dokáže sa dnes presadiť v skvelej forme hrajúci Erling Haaland?
Arsenal FC
Zverenci Mikela Artetu nemajú zrovna ideálnu formu. Cez týždeň síce dokázali vyradiť v Lige majstrov Sporting Lisabon a postúpiť do semifinále, ale ich výkon nebol vôbec ideálny. Arsenal prehral finále ligového pohára práve proti Citizens 0:2. Následne Kanonieri vypadli aj z FA Cupu, keď prehrali na pôde druholigového Southamptonu 1:2. Následovala ligová prehra na domácom trávniku 1:2 s Bournemouth.
