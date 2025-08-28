Rigov prestup už potvrdil aj Hapal. Z Ostravy má namierené do Anglicka

OSTRAVA. Slovenský futbalista Tomáš Rigo prestupuje z Baníka Ostrava do anglického druholigového klubu Stoke City.
Po prehre a vypadnutí českého tímu v odvete play off Konferenčnej ligy so slovinským Celje (0:2) to potvrdil tréner domácich Pavel Hapal.
Vedenie Stoke zatiaľ o príchode 23-ročného stredopoliara oficiálne neinformovalo. Okrem Riga opúšťa Baník aj Matěj Šín, ktorý mieri do holandského Alkmaaru.
„Nebudem chodiť okolo horúcej kaše, vieme to dlhší čas,“ povedal Hapal na pozápasovej tlačovej konferencii.
Rigo tak rozšíri slovenské zastúpenie v Stoke, kam zamieril z portugalskej Boavisty aj útočník Róbert Boženík.
Slovenský reprezentant bol už dlhší čas v hľadáčiku mnohých európskych klubov, okrem Stoke sa spomínal aj turecký Rizsepor, Galatasaray Istanbul či Trabzonspor.
Záujem údajne prejavili aj Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven, Twente Enschede, VfB Stuttgart či FC Sevilla.