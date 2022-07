Zlaté Moravce prichýlili mladíka z Nitry, šancu dostalo aj známe meno

ZLATÉ MORAVCE. Patrik Richter a Marko Ševčík podpísali zmluvy s fortunaligovým futbalovéým klubom FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble.

Ševčík prišiel do ViOnu z nitrianskej akadémie. Talentovaný 17-ročný útočník podpísal s klubom z Požitavia zmluvu na tri roky.

"Som rád za príležitosť pôsobiť v tomto klube. Bolo by skvelé, ak by som si zahral za A-tím, ale to je na trénerovi. Budem sa snažiť naplniť ciele tohto klubu," povedal Ševčík.

Pre druhého mladého hráča, vlastného odchovanca Patrika Richtera, ide o prvú zmluvu medzi seniormi.