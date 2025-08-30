O postup do druhej ligy prišiel kurióznym spôsobom. U nováčika nahradí trénera roka

BRATISLAVA. Novým trénerom nováčika MONACObet ligy OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom sa stal Richard Slezák.
Klub to oznámil na sociálnych sieťach.
So Sereďou vyhral súťaž
52-ročný kouč v uplynulej sezóne doviedol ŠKF Sereď k prvenstvu v III. lige Západ a oslavoval postup.
Avšak klub neskoro poslal prihlášku do druhej ligy a napokon sa vedel prihlásiť len do štvrtej ligy. Tréner Slezák po týchto udalostiach v Seredi nepokračoval.
"Dva mesiace som bol bez roboty, už mi bolo dlho," prezradil skúsený tréner pre Sportnet.
V minulosti pôsobil aj v Trenčíne, Interi Bratislava či v rakúskom FC Wacker Innsbruck.
"Celkovo má na lavičke viac ako 180 zápasov, čo svedčí o jeho stabilite, profesionalite a skúsenostiach na najvyšších úrovniach," predstavovali trénera na stránke jeho nového klubu.
"Sme presvedčení, že jeho taktické myslenie, odbornosť a ľudský prístup pomôžu našim hráčom rozvíjať sa a dosahovať stále lepšie výsledky," píše sa na stránke Lehoty pod Vtáčnikom.
Slezák strieda na lavičke Dušana Oravca, ktorého po uplynulej sezóne zvolili za najlepšieho trénera III. ligy Západ.
V ankete trénerov a kapitánov za ním skončil práve Slezák.
Druhá liga vás vytrestá
Dohoda medzi Richardom Slezákom a vedením Lehoty pod Vtáčnikom sa zrodila rýchlo.
"Mal som niečo rozrobené na Slovensku i v Rakúsku, ale druhá liga je druhá liga. Dohodli sme sa a ideme pracovať," uviedol Richard Slezák.
V sobotu doobeda už absolvoval s mužstvom prvý tréning.
"Sčasti mužstvo poznám, pôsobili sme v jednej súťaži, samozrejme, prišli tam aj noví hráči. Druhá liga je už niečo iné ako tá tretia, aj preto je prechod taký kostrbatý," poznamenal.
"Skúsime to nakopnúť, priniesť nový impulz," vyhlásil.
Lehota je jediným mužstvom II. ligy, ktoré v aktuálnej sezóne ešte nebodovalo.
"Kvalita sútaže je vyššia. Druhá liga vás vytrestá za chyby, za ktoré ste v tretej lige gól neinkasovali. Lehota hrala veľmi dobrý zápas s Považskou Bystricou aj so Slovanom B. Je na čom stavať," podčiarkol Richard Slezák.
Náročný štart v Žiline
V nedeľu čaká nového trénera ostrý štart, Lehota pod Vtáčnikom nastúpi na pôde žilinského béčka.
"Bude to veľmi náročné. Vieme, ako Žilina pracuje, sú tam mladí chlapci, ktorí sú vychovávaní v najlepšej akadémii na Slovensku. O to je to ťažšie," upozornil nový tréner.
O konkrétnych cieľoch sa s majiteľom klubu nebavil, ale ten hlavný je jasný: záchrana.
"Investujú do toho nemalé prostriedky, tak samozrejme by chceli druhú ligu zachrániť. Do zimy máme dva a pol mesiaca, aby sme to zmobilizovali a získali nejaké body," uzavrel Richard Slezák.