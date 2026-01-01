Podbrezová využila finančné ťažkosti zahraničného klubu. Do kádra priviedla mladého obrancu

Futbalistov FK Železiarne Podbrezová posilnil slovinský obranca Rene Rantuša Lampreht.
Do šiesteho tímu aktuálnej tabuľky Niké ligy prišiel ako voľný hráč zo slovinského NK Domžale, kde pre neplnenie si záväzkov zo strany finančne sa trápiaceho klubu predčasne rozviazal kontrakt. Zmluvu so slovenským klubom podpísal do leta 2028.
Dvadsaťtriročný Lampreht v minulosti reprezentoval Slovinsko v mládežníckych kategóriách.
„Rene je hráč, ktorý má veľmi dobré fyzické parametre. Verím, že výrazne zvýši konkurenciu na stopérskej pozícii a tým pádom sa naši mladí stopéri budú navzájom ťahať a zlepšovať. Podpísali sme s ním kontrakt na 2,5 roka.
Prajem mu veľa zdravia a veríme, že sa mu v Podbrezovej bude dariť po tímovej aj individuálnej stránke.” uviedol na sociálnej sieti generálny manažér FK Železiarne Podbrezová Miroslav Poliaček.