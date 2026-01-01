Podbrezová využila finančné ťažkosti zahraničného klubu. Do kádra priviedla mladého obrancu

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová.
Futbalisti FK Železiarne Podbrezová. (Autor: Facebook TIMAC AGRO Slovakia)
TASR|1. jan 2026 o 15:26
ShareTweet0

Dvadsaťtriročný futbalista v minulosti reprezentoval Slovinsko v mládežníckych kategóriách.

Futbalistov FK Železiarne Podbrezová posilnil slovinský obranca Rene Rantuša Lampreht.

Do šiesteho tímu aktuálnej tabuľky Niké ligy prišiel ako voľný hráč zo slovinského NK Domžale, kde pre neplnenie si záväzkov zo strany finančne sa trápiaceho klubu predčasne rozviazal kontrakt. Zmluvu so slovenským klubom podpísal do leta 2028.

Facebook príspevok

Dvadsaťtriročný Lampreht v minulosti reprezentoval Slovinsko v mládežníckych kategóriách.

„Rene je hráč, ktorý má veľmi dobré fyzické parametre. Verím, že výrazne zvýši konkurenciu na stopérskej pozícii a tým pádom sa naši mladí stopéri budú navzájom ťahať a zlepšovať. Podpísali sme s ním kontrakt na 2,5 roka.

Prajem mu veľa zdravia a veríme, že sa mu v Podbrezovej bude dariť po tímovej aj individuálnej stránke.” uviedol na sociálnej sieti generálny manažér FK Železiarne Podbrezová Miroslav Poliaček.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
12
3
3
38:26
39
V
P
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
18
4
2
12
24:38
14
V
V
R
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Futbalisti AS Trenčín
    Futbalisti AS Trenčín
    Trenčín prišiel pred jarnou časťou o člena základnej zostavy. Odchádza hrať na Ukrajinu
    dnes 15:41
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Podbrezová využila finančné ťažkosti zahraničného klubu. Do kádra priviedla mladého obrancu