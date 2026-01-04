ONLINE: Real Sociedad San Sebastian - Atlético Madrid dnes, La Liga LIVE (Hancko)

Futbalisti Real Sociedad San Sebastian a Atlética Madrid dnes hrajú zápas 18. kola španielskej La Ligy 2025/2026.
V drese hostí sa predstaví slovenský obranca Dávid Hancko.
Španielska LaLiga 2025/2026
04.01.2026 o 21:00
18. kolo
Sociedad
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Atlético Madrid
Prehľad
Rozhodca: J. M. Munuera – L. M. M. Alvendiz, A. Cordero Vega.
Prenos
Vzájemné zápasy
Z posledních pěti ligových soubojů na trávníku Realu vyšli hosté třikrát jako vítězové a dvakrát skončil zápas nerozhodně 1:1. Domácí mužstvo své fanoušky potěšilo výhrou naposledy 19. září 2019, kdy porazilo svého soka poměrem 2:0.
Atlético Madrid
Hosté se drží v popředí tabulky, ovšem vedoucí duo Barcelona – Real Madrid mu začíná pomalu unikat. Je to především proto, že na venkovních stadionech se jim tolik nedaří, z devíti střetnutí si přivezli dvanáct bodů, když shodně třikrát vyhráli, remízovali a prohráli, k tomu přidali jedenáct vstřelených a devět inkasovaných branek. V minulém mači mimo svůj stadion ukončili sérii dvou proher a porazili Gironu 3:0.
V čele tabulky střelců mančaftu je díky sedmi zásahům Argentinec Julián Álvarez.
Real Sociedad San Sebastian
Domácímu celku se moc nedaří, pobývá ve spodních patrech tabulky a je reálně ohrožen sestupem. Na svém trávníku zvítězil z osmi duelů třikrát, jednou bral bod za remízu a čtyřikrát odcházel s prázdnou, skóre má pasivní, neboť dvanáct branek vstřelil a o jednu více inkasoval. Poslední dva mače před svými fanoušky prohrál.
Nejlepším střelcem je s pěti góly Španěl Mikel Oyarzabal.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:00.