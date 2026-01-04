VIDEO: Real Madrid oslavuje hetrikového hrdinu. Mladý Španiel zariadil vysokú výhru nad Betisom

Gonzalo Garcia oslavuje hetrik proti Betisu.
Gonzalo Garcia oslavuje hetrik proti Betisu. (Autor: TASR/AP)
4. jan 2026 o 18:20
Sevilla prehrala s Levante.

Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v 18. kole španielskej La Ligy nad Betisom Sevilla 5:1. V neúplnej tabuľke sú druhí o štyri body za Barcelonou.

Hetrikom sa v drese Realu blysol Gonzalo Garcia, ďalšie góly pridali Raul Asencio a Fran Garcia.

Hráči UD Levante triumfovali na pôde FC Sevilla 3:0 a odlepili za z dna tabuľky. O triumfe nováčika súťaže rozhodli Iker Losada, Carlos Espi a Carlos Alvarez.

VIDEO: Gól Gonzala Garcíu proti Betisu

La Liga - 18. kolo

Real Madrid - Real Betis 5:1 (1:0)

Góly: 20., 50. a 82. G. Garcia, 56. Asencio, 90+3. F. Garcia - 66. Hernandez

FC Sevilla - UD Levante 0:3 (0:1)

Góly: 45+2. Losada, 77. Espi, 90+4. Alvarez

Tabuľka La Ligy

La Liga

    dnes 18:20
