Real Madrid prekonal vlastný rekord. Liverpool si viedol historicky najlepšie z Anglicka

Futbalový klub Real Madrid prekonal vlastný rekord v príjmoch za sezónu. Podľa správy finančných expertov zo spoločnosti Deloitte rekordér v počte španielskych ligových titulov zarobil v ročníku 2024/25 celkovo 1,16 miliardy eur.
Rebríček Futbalovej Money League vedie tretíkrát za sebou. Z anglických klubov si prvýkrát viedol najlepšie Liverpool.
"Biely balet" v sezóne 2023/24 ako prvý klub v dejinách prekonal v príjmoch hranicu jednej miliardy eur, konkrétne 1,05 miliardy. V nasledujúcom ročníku zárobky ešte posunul, hoci nevyhral španielsku ligu ani Ligu majstrov, teda súťaže, v ktorých je historicky najúspešnejší.
Zvýšenie príjmov zaznamenal Real predovšetkým vďaka obchodným tržbám, ktoré v uplynulej sezóne vzrástli o 23 percent na 594 miliónov eur.
Druhé miesto obsadil jeho rival Barcelona. Katalánsky klub, ktorý ovládol La Ligu, zinkasoval 975 miliónov eur a v rebríčku Futbalovej Money League sa medzi najlepšiu trojku vrátil po piatich rokoch.
Tretí skončil Bayern Mníchov s 861 miliónmi eur a štvrtý úradujúci víťaz Ligy majstrov Paríž St. Germain s 837 miliónmi eur.
Liverpool za sezónu 2024/25, v ktorej sa stal po piatich rokoch majstrom Premier League, zarobil 836 miliónov eur. Žiadny iný anglický klub si v histórii rebríčka neviedol lepšie. Príjmy 20 najúspešnejších klubov vzrástli o 11 percent na rekordných 12,4 miliardy eur.
Futbalové kluby s najvyššími príjmami (v miliónoch eur):
1. Real Madrid 1,161
2. Barcelona 974,8
3. Bayern Mníchov 860,6
4. Paríž Saint-Germain 837
5. Liverpool 836,1
6. Manchester City 829,3
7. Arsenal 821,7
8. Manchester United 793,1
9. Tottenham 672,6
10. Chelsea 584,1