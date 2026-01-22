Real Madrid prekonal vlastný rekord. Liverpool si viedol historicky najlepšie z Anglicka

Hráči Realu Madrid.
Hráči Realu Madrid. (Autor: TASR/AP)
ČTK|22. jan 2026 o 15:39
ShareTweet0

Zarobil v ročníku 2024/25 celkovo 1,16 miliardy eur.

Futbalový klub Real Madrid prekonal vlastný rekord v príjmoch za sezónu. Podľa správy finančných expertov zo spoločnosti Deloitte rekordér v počte španielskych ligových titulov zarobil v ročníku 2024/25 celkovo 1,16 miliardy eur.

Rebríček Futbalovej Money League vedie tretíkrát za sebou. Z anglických klubov si prvýkrát viedol najlepšie Liverpool.

"Biely balet" v sezóne 2023/24 ako prvý klub v dejinách prekonal v príjmoch hranicu jednej miliardy eur, konkrétne 1,05 miliardy. V nasledujúcom ročníku zárobky ešte posunul, hoci nevyhral španielsku ligu ani Ligu majstrov, teda súťaže, v ktorých je historicky najúspešnejší.

Zvýšenie príjmov zaznamenal Real predovšetkým vďaka obchodným tržbám, ktoré v uplynulej sezóne vzrástli o 23 percent na 594 miliónov eur.

Druhé miesto obsadil jeho rival Barcelona. Katalánsky klub, ktorý ovládol La Ligu, zinkasoval 975 miliónov eur a v rebríčku Futbalovej Money League sa medzi najlepšiu trojku vrátil po piatich rokoch.

Tretí skončil Bayern Mníchov s 861 miliónmi eur a štvrtý úradujúci víťaz Ligy majstrov Paríž St. Germain s 837 miliónmi eur.

Liverpool za sezónu 2024/25, v ktorej sa stal po piatich rokoch majstrom Premier League, zarobil 836 miliónov eur. Žiadny iný anglický klub si v histórii rebríčka neviedol lepšie. Príjmy 20 najúspešnejších klubov vzrástli o 11 percent na rekordných 12,4 miliardy eur.

Futbalové kluby s najvyššími príjmami (v miliónoch eur):

1. Real Madrid 1,161

2. Barcelona 974,8

3. Bayern Mníchov 860,6

4. Paríž Saint-Germain 837

5. Liverpool 836,1

6. Manchester City 829,3

7. Arsenal 821,7

8. Manchester United 793,1

9. Tottenham 672,6

10. Chelsea 584,1

La Liga

    Hráči Realu Madrid.
    Hráči Realu Madrid.
    Real Madrid prekonal vlastný rekord. Liverpool si viedol historicky najlepšie z Anglicka
    dnes 15:39
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Real Madrid prekonal vlastný rekord. Liverpool si viedol historicky najlepšie z Anglicka