ONLINE: Real Madrid - Olympique Marseille dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)

MADRID. Futbalisti Realu Madrid a Olympique Marseille dnes hrajú zápas prvého kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Real Madrid - Olympique Marseille (Liga majstrov, 1. kolo, utorok, výsledky)
Liga majstrov 2025/2026
16.09.2025 o 21:00
1. kolo
Real Madrid
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Marseille
Prenos
Vítam Vás pri sledovaní dnešného zápasu Ligy majstrov medzi Real Madrid a Olympique Marseille.
Real Madrid vymenil pred sezónou hlavného trenéra. Carla Ancelottiho nahradil bývalý tréner Bayeru Leverkusen Xabi Alonso. Pre celé mužstvo prišiel veľmi pozitívny impulz. Real Madrid je v dnešnom zápase jasným favoritom. Domáci futbalisti to však musia potvrdiť na hracej ploche. Hostia z Francúzska si vybojovali priamu miestenku do základnej časti Ligy majstrov druhým miesto vo francúzskej lige. Olympique Marseille má výborne zložené základne mužstvo. Roberto De Zerbi si zakladá na výbornom a útočnom futbale. V dnešnom zápase sa teda máme všetci na čo tesiť.
Real Madrid vymenil pred sezónou hlavného trenéra. Carla Ancelottiho nahradil bývalý tréner Bayeru Leverkusen Xabi Alonso. Pre celé mužstvo prišiel veľmi pozitívny impulz. Real Madrid je v dnešnom zápase jasným favoritom. Domáci futbalisti to však musia potvrdiť na hracej ploche. Hostia z Francúzska si vybojovali priamu miestenku do základnej časti Ligy majstrov druhým miesto vo francúzskej lige. Olympique Marseille má výborne zložené základne mužstvo. Roberto De Zerbi si zakladá na výbornom a útočnom futbale. V dnešnom zápase sa teda máme všetci na čo tesiť.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.