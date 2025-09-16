ONLINE: Real Madrid - Olympique Marseille dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)

Real Madrid - Olympique Marseille: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
Real Madrid - Olympique Marseille: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
Sportnet|16. sep 2025 o 18:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Real Madrid - Olympique Marseille.

MADRID. Futbalisti Realu Madrid a Olympique Marseille dnes hrajú zápas prvého kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.

ONLINE PRENOS: Real Madrid - Olympique Marseille (Liga majstrov, 1. kolo, utorok, výsledky)

Liga majstrov  2025/2026
16.09.2025 o 21:00
1. kolo
Real Madrid
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Marseille
Prenos
Vítam Vás pri sledovaní dnešného zápasu Ligy majstrov medzi Real Madrid a Olympique Marseille.

Real Madrid vymenil pred sezónou hlavného trenéra. Carla Ancelottiho nahradil bývalý tréner Bayeru Leverkusen Xabi Alonso. Pre celé mužstvo prišiel veľmi pozitívny impulz. Real Madrid je v dnešnom zápase jasným favoritom. Domáci futbalisti to však musia potvrdiť na hracej ploche. Hostia z Francúzska si vybojovali priamu miestenku do základnej časti Ligy majstrov druhým miesto vo francúzskej lige. Olympique Marseille má výborne zložené základne mužstvo. Roberto De Zerbi si zakladá na výbornom a útočnom futbale. V dnešnom zápase sa teda máme všetci na čo tesiť.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.

    ONLINE: Real Madrid - Olympique Marseille dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)
    dnes 18:00
