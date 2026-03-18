Real v Lige majstrov opäť vyradil Manchester City. Guardiola: Každý ma chce vyhodiť

Futbalisti Realu Madrid vyradili Manchester City vo vyraďovacej fáze Ligy majstrov tretíkrát za sebou.
Tréner španielskeho veľkoklubu Alvaro Arbeloa po víťazstve 2:1 v Anglicku odmietol tvrdenie, že Pepa Guardiolu pretaktizoval. Kormidelník domácich zas odpovedal aj na otázky ohľadom jeho budúcnosti.
„Citizens“ chceli v utorkovej odvete na štadióne Etihad zmazať trojgólové manko z prvého duelu, ktoré zariadil hetrikom Federico Valverde. Tento plán však dostal tvrdú ranu už v 17. minúte, keď Bernardo Sila zastavil na bránkovej čiare rukou strelu Viniciusa, ktorá mierila k žrdi, a videl červenú kartu.
Následnú penaltu Vinicius premenil a hoci domáci aj o desiatich vyrovnali zásluhou Erlinga Haalanda, pre ktorého to bol 30. gól v sezóne, Vinicius skóroval opäť v nadstavenom čase druhého polčasu.
„My všetci hráči vieme, že veľké zápasy prichádzajú, a keď Madrid hrá v tejto súťaži, všetko sa mení,“ povedal Brazílčan podľa agentúry AFP.
Guardiolovi zverenci boli nebezpeční smerom dopredu, no hostia sa mohli spoľahnúť na Thibauta Courtoisa aj Andrija Lunina, ktorý pre zranenie belgického kolegu po prvom polčase vystriedal v bráne Realu.
Vedeli sme, že City na nás bude tlačiť
„Som veľmi šťastný. Zdolali sme ManCity u nich doma a každý vie, aké ťažké to je. Nakoniec sme vyhrali 5:1 a to nie je jednoduché proti takému mužstvu s trénerom ako Pep, takže som naozaj rád.
Vedeli sme, že City na nás bude tlačiť a pokúsi sa skórovať v prvých 15-20 minútach. Možno sme vtedy potrebovali viac držať loptu. Ale po premenenej penalte sa to zmenilo a uľahčilo nám to situáciu,“ citoval web Ligy majstrov slová Arbelou.
Guardiola tak v prebiehajúcej sezóne nezíska „ušatú trofej“ štvrtýkrát v kariére. Dvakrát sa radoval s Barcelonou a raz s úradujúcim zamestnávateľom, naposledy v roku 2023. „Mal som vyhrať Ligu majstrov šesťkrát,“ odpovedal 55-ročný španielsky kormidelník, keď sa ho pýtali na jeho bilanciu.
Zároveň bol terčom otázok ohľadom jeho budúcnosti. Zmluvu má platnú do konca sezóny 2026/2027.
Budúcnosť je sľubná a budúcu sezónu sa vrátime
„Každý ma chce vyhodiť. Jedného dňa sem prídem a poviem: 'bye, bye, chalani'. Budúcnosť je sľubná a budúcu sezónu sa vrátime. Bol by som rád, keby mal klub tento pocit, ktorý má Madrid, že ak nevyhráte Ligu majstrov, je to neúspech.
Časom to možno dosiahneme,“ povedal podľa agentúry AP Guardiola, ktorý je na lavičke City od leta 2016.
„Citizens“ svojho súpera napriek vylúčeniu v odvete prestrieľali. V konečnom zúčtovaní však prehrali 1:5.
„Mám pocit, že sme mali veľa šancí a hrali dobre. Najmä v situácii desiatich proti jedenástim, hrať proti takému tímu je vždy náročné, ale zvládli sme to dobre. Samozrejme, sme sklamaní z prehry.
Je to tvrdá realita, pretože nepôsobí to tak, že by boli oveľa lepší než my. Ale keď sa pozriete na skóre, vyzerá to jasne,“ vyjadril sa krídelník domácich Jeremy Doku pre Amazon Prime.
Náročnosť dvojzápasu napriek skóre si uvedomoval aj kormidelník „bieleho baletu“: „Zvíťaziť takýmto spôsobom nie je jednoduché. Bol to naozaj náročný dvojzápas proti tímu, ktorý má veľmi talentovaný a široký káder.
Nie veľa ľudí by povedalo, že postúpime. Podarilo sa to vďaka práci hráčov, zaslúžia si to za svoje výkony.“
Bývalý hráč Liverpoolu aj Realu je na začiatku svojej trénerskej kariéry vo futbale na najvyššej úrovni.
Postup cez tím vedený jeho uznávaným krajanom je pre neho aj cenným skalpom z pohľadu súboja trénerov. „Neodvážil by som sa tvrdiť, že viem zdolať Pepa Guardiolu takticky. Je to elitný tréner. Vyhral 'tisíce' trofejí vo svojej kariére, niektoré z najväčších v Európe. To, čo sme vyhrali my, je dvojzápas,“ dodal Arbeloa.
Real bude po tom, ako sa v piatej sezóne za sebou stretol s ManCity, s najvyššou pravdepodobnosťou čeliť vo štvrťfinále Bayernu Mníchov. Nemecký šampión totiž privíta v stredajšej odvete Atalantu s vedením 6:1.