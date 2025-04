Je to večer ako stvorený pre Real. Bellingham verí v historický obrat proti Arsenalu

Bellingham však tvrdí, že viera, história a kvalita Realu Madrid môžu pomôcť rekordným 15-násobným európskym šampiónom triumfovať a postúpiť do semifinále, aj keď v minulosti „biely balet“ v LM ešte nikdy neprekonal takéto manko z prvého zápasu.

„Bol to jeden z najhorších výsledkov, aké sme si mohli predstaviť, ale z nejakého dôvodu si posledné dni všetci myslia, že to dokážeme zvrátiť. A musím povedať, že je to pekný pocit,“ povedal anglický reprezentant na utorňajšej predzápasovej tlačovej konferencii.

Bellingham uviedol, že slovo „remontada“, v španielčine obrat, sa od prehry Madridčanov na Emirates Stadium šíri všade. „Remontada... Počul som to tento týždeň asi miliónkrát. Na internete som videl asi milión videí,“ dodal Bellingham.