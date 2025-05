Tréner Chelsea chce mať z dobrej sezóny výbornú. Proti Betisu sa môže jeho tím zapísať do histórie

„Blues“ to dosiahli vďaka silnému záveru v Premier League, keď vyhrali štyri z uplynulých piatich duelov vrátane kľúčového zápasu záverečného 38. kola na ihrisku prekvapenia sezóny Nottinghamu (1:0). To im zaistilo štvrté miesto a automatickú miestenku v ligovej fáze LM.

„Bol by to spôsob, ako povedať, že sme späť a že sme víťazný klub v Európe. Dúfame, že to dosiahneme,“ vyhlásil pre uefa.com.

Podľa Marescu by to zároveň spravilo z „dobrej sezóny výbornú“.

Premiérové finále v Európe

Pellegrini taktiež splnil s klubom ligový cieľ a to dostať sa do pohárovej Európy, i keď v závere sezóny prišli slabšie výsledky a Betis sa tak musel uspokojiť so šiestym miestom a vstupenkou do Európskej ligy.

Na vroclavskom štadióne s kapacitou 42.771 divákov bude mať možno ešte väčšiu motiváciu ako anglický zástupca.

Betis je jeden z len deviatich tímov, ktoré vyhrali španielsku La Ligu (1934/35) a trikrát sa tešil aj z Kráľovského pohára (1976/77, 2004/05, 2021/22), no ešte nikdy nezískal európsku trofej a zahrá si premiérové európske finále.