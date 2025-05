ONLINE: Real Betis - Chelsea FC dnes, Konferenčná liga 2024/25 LIVE (finále)

Prajem pekný večer pri sledovaní finále Konferenčnej ligy medzi Real Betis a Chelsea FC.



Real Betis



Zverenci Mauela Pellegriniho majú za sebou veľmi dobrú sezónu. V španielskej La lige dokázal obsadiť veľmi peknú 6. pozíciu so ziskom 60 bodov a pozitívnym skóre 57:50. Betis dokázal v semifinále Konferenčnej ligy vyradiť talianskú Fiorentinu, ktorá hrala dva krát po sebe finále, ale ani raz neuspela. Španielské mužstvo nie je v dnešnom zápase favoritom. Stojí proti nemu londýnska Chelsea. Dnešní súperi sa stretli v pohároch proti sebe naposledy v roku 2005. Bolo to v Lige majstrov v základnej skupine. Chelsea doma jasne zvíťazila 4:0. Doma to Betis zvládol a triumfoval tesne 1:0. Jediný gól zápasu strelil Dani.



Chelsea FC



Hráči londýnskej Chelsea majú za sebou relatívne úspešnú sezónu. V Premier league dokázali obsadiť 4. pozíciu so ziskom 69 bodov a pozitívnym skóre 64:43 a v budúcej sezóne si zahrajú základnú časť Ligy majstrov. V Konferenčnej lige im to ideš tiež výborne. Do finále sa prebojovali bez väčších problémov. V semifinálových bojoch vyradili švédskeho súpera Djurgarden po výsledkoch 4:1 vonku a doma 1:0. Zverenci Enza Marescu sú v dnešnom finále jasným favoritom. Proti Betisu to však budú mať veľmi náročné. Ako sa vraví finále nemá favorita. Uvidime ako to dopadne a kto dnes zvíťazí.