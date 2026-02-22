Dvanásty hráč prišiel až po góle súpera. Prešov s Komárnom predĺžili série bez víťazstva

V šesťbodovom zápase tabuľkových susedov si Prešov a Komárno nakoniec body po remíze 1:1 body delili. Vzhľadom na priebeh zápasu boli s bodom napokon na oboch stranách spokojní, hoci si oba tímy predĺžili čakanie na ligové víťazstvo. Prešov sa z výhry netešil už piatykrát v rade, séria Komárna je ešte o jeden zápas dlhšia.
Prešovskí fanúšikovia poslali hneď v úvode zápasu s Komárnom jasný odkaz nespokojnosti s výkonmi svojich miláčikov. Ich kotol ostal v úvode zápasu prázdny a zaplnil sa až v dvanástej minúte, keď sa k jedenástke na ihrisku opäť vynikajúcim povzbudzovaním pridal aj dvanásty hráč.
V tom čase už domáci prehrávali, keď skóre zápasu len chvíľu predtým otvoril Ganbayar Ganbold.
„Nemali sme žiadnu informáciu, ale samozrejme, majú na to právo. My nehráme tak dobre, ako by sme mali a jednoducho je to prejav ich nesúhlasu. Musíme sa zlepšiť, aby sme ich tu mali na každom zápase,“ komentoval počin fanúšikov tréner Prešova Vladimír Cifranič.
Vyrovnávajúci gól prekvapil aj strelca
Rýchly gól hostí sa podpísal pod ďalší priebeh zápasu a domáci sa dlho nevedeli dostať do hry, hoci mali šance na vyrovnanie. Ich hra sa zlepšila až po striedaniach v druhom polčase a skutočný tlak prišiel až v záverečnej dvadsaťminútovke.
„Po tom priebehu a najmä po tom závere poviem, že sa nám bod mali. Prvý polčas nebol dobrý, ale ja som mal ten pocit, že aj v ňom sme boli my nebezpečnejší. Mali sme možno dve, tri šance, ale nedokázali sme skórovať. V druhom polčase sme boli jasne lepši. Mali sme množstvo šancí, aj po tom góle. Ale máme bod a musíme pracovať s tým, čo máme a robiť všetko pre to, aby tých bodov bolo čo najviac,“ hodnotil Martin Regáli, ktorý sa postaral o vyrovnávajúci gól.
Ako priznal sám bol prekvapený, že jeho hlavička napokon skončila v bránke.
„Keďže som to vracal do päťky, tak aj mňa trochu zaskočilo, že to skončilo v bráne. Pán Boh zaplať,“ pousmial sa po zápase.
V dramatickom závere úradoval VAR
Po vyrovnávajúcom sa Prešovčania v nadstavenom čase dočkali aj druhého gólu. Strelil ho pri svojej premiére v prešovskom drese brazílsky útočník Gabriel Barbosa, ktorý sa k mužstvu pripojil len deň pred zápasom a vzhľadom na to, že s mužstvom absolvoval len jediný tréning podal aj podľa trénera Cifraniča dobrý výkon a mohol by byť dobrou posilou prešovskej ofenzívy.
Brazílčan si však na prvý gól v prešovskom drese musí počkať. Jeho zásah napokon po zásahu systému VAR neplatil a na štadióne len málo ľudí vedelo, prečo.
„Bolo to pre predchádzajúci faul. Nie sme v Premier League, že to na štadióne vyhlásia. Ale za mňa chválim rozhodcu, že napríklad so mnou to skvelo odkomunikoval, povedal mi, ako tú situáciu videl on a prečo ten gól neuznal. A keď sa takto budeme ďalej baviť na ihrisku, tak si myslím, že sa to celé posunie,“ pochválil Regáli hlavného rozhodcu Petra Kráľoviča.
Potrebujú škaredé víťazstvo
Na Prešovčanoch bolo od začiatku vidieť, že vysoká minulotýždňová prehra s Košicami na nich zanechala výraznejšiu stopu ako by chceli. „Spadla na nás psychická deka. Nie je to ľahké, keď sa dostanete pod taký tlak, ako sme sa dostali svojimi výsledkami. Chcete hrať svoju hru, chcete hrať uvoľnene, ale oproti vám je súper, ktorý tiež nie je v ľahkej situácii a má skúsených hráčov.
Sme si vedomí toho, že nehráme tak dobre, ako sme možno hrali na jeseň. Zatiaľ určite nie. Musíme postupnými krokmi, možno aj nejakým škaredým víťazstvom jednoducho ubojovať tie výsledky,“ skonštatoval Cifranič.
Ďalšia strata bodov na domácom trávniku poslala Prešov aj Komárno definitívne do boja o záchranu. „Určite to bude veľký boj, ale ja verím, že toto mužstvo má kvalitu, že my svoju silu máme a spravíme všetko preto, aby sme naplnili ten cieľ, čo nám tu ostal, teda záchranu,“ verí Regáli.
Komárno napokon spokojné aj s bodom
To isté, čo o Prešove platí aj o Komárne.
„Vzhľadom na to, že VAR v závere odvolal gól Prešova, tak si myslím, že ten bod berieme. Ale nemôžeme byť úplne spokojní s druhým polčasom, lebo mali sme tam šance. Prešov začal trošku lepšie hrať, ale keď máme taký dobrý prvý polčas, tak to musíme dotiahnuť do dobrého konca pre nás a dať ešte aspoň jeden gól. Nepodarilo sa nám to, dostali sme gól my. Prešov potom zapol, vo výbornej atmosfére ich hnali fanúšikovia, takže asi dobrý bod pre nás,“ povedal po zápas brankár Komárna Filip Dlubáč..
Dlhé čakanie na víťazstvo podľa neho veľmi neriešia, ale uvedomujú si, že séria šiestich zápasov bez víťazstva ich posunula v tabuľke nižšie ako by mohli byť.
„Je to tam strašne natlačené. Ako vpredu, tak je to aj na spodku. Každý bod je dobrý a určite nás aj ten dnešný zápas môže mrzieť. Rovnako ako tie predtým, kde sme nedokázali zobrať tri body. Popravde ani neviem, ako to mám zhodnotiť. Mrzí nás to, ale ja ani chalani v kabíne, ani realizačný tím nevešiame hlavy a ideme ďalej a verím, že nezostúpime,“ verí Dlubáč.
Radványi sa tešil z atmosféry
Spokojný s bodom bol napokon aj tréner hostí Mikuláš Radványi. „Podľa priebehu a po tom závere sme spokojní s bodom, ale určite sme dnes mohli získať tri,“ povedal.
Ako priznal do Prešova sa na zápas tešil aj kvôli atmosfére, ktorá tam na ligových zápasoch panuje. Komárňanci ju už tretí rok nepoznajú, keďže domáce zápasy kvôli nedokončenému štadiónu hrávajú v Zlatých Moravciach.
„Konečne som zažil tú pravú futbalovú atmosféru. Vždy sa tu hralo dobre. Je to futbalové mesto, kde majú výborných divákov. Dneska ich síce nebolo šesť tisíc, ale aj tak tu bolo výborné futbalové prostredie. Aj preto Prešov musí ostať v lige, samozrejme, nie na náš úkor,“ poznamenal s úsmevom. Verí, že podobnú atmosféru budú zažívať aj v Komárne.
„Dúfam, že keď náš štadión bude hotový, aj do Komárna budú chodiť ľudia v takom počte ako tu a tiež tam bude podobná atmosféra. Určite sa lepšie hrá pred takou kulisou, ako keď hráme my v Moravciach pred 250 divákmi,“ dodal Radványi.