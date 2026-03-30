Futbalová dedina stráca na lídra dva góly. Má tretí najlepší útok a ostrostrelca z Chorvátska

Oproti štrnásťčlenným skupinám Stred a Východ odštartovala západniarka TIPOS tretia liga svoju futbalovú jar už koncom februára a dnes má odohranú prvú tretinu odvetnej časti.
Až na zápas 20. kola Senec – Galanta, ktorý bol odložený na 1. apríla, pretože v seneckom Národnom tréningovom centre SFZ bol rozložený reprezentačný tím po barážovom stretnutí proti Kosovu o majstrovstvá sveta.
V ťažkej tretej lige Západ hrajú aj tri dediny, šesťtisícová Beluša, jeden a pol tisícový a najtradičnejší účastník v počte odohraných sezón Veľké Ludince a ešte 1,7-tisícová obec zo stredného Považia Častkovce.
Tie figurujú v konkurencii mestských klubov aj po dvadsiatich odohraných kolách v top 6 celkového poradia za Myjavou, Trenčínom B, Prievidzou, Galantou, Novými Zámkami a pred Gabčíkovom a Sencom.
Častkovčania strácajú na tretiu Prievidzu iba dva body a majú po vedúcej Myjave a rezerve nikéligového Trenčína tesne tretí najlepší útok, ktorý dal v 20 stretnutiach až 48 gólov, teda v priemere 2,4 gólu na zápas a konkurencia im iba ticho závidí cenného strelca na krídle.
Dvanásťgólový kráľ jesenných strelcov Mario Veljača vábeniu šíbrov v zime odolal, na rozdiel od 11-gólového Senčana Richarda Csémyho, ktorého kúpil v zimnom prestupovom okne druholigový Šamorín.
Veljača má na svojom konte už 17 presných zásahov a je spolu s Prievidžanom Borisom Polevkom priebežne s náskokom až poltucta gólov najlepším strelcom tretej najvyššej súťaže pred Myjavčanom Oleksandrom Voitiukom a Gabčíkovčanom Kevinom Zsigmondom.
Rodený Chorvát Mario Veljača má stále iba 23 rokov a do Častkoviec prišiel tento odchovanec NK Adriatic Split minulú zimu cez český Hodonín, aby pomohol zachrániť vtedy úplne posledné Častkovce.
„Krídelník Mario Veljača má pre naše mužstvo naozaj veľký prínos, jednoznačne aj vďaka jeho schopnostiam je naša ofenzíva v tejto sezóne úspešná,“ uviedol hlavný tréner OK Častkovce Peter Majerník, ktorý ale jedným dychom vyzdvihol aj kompaktnú obranu.
V 20 zápasoch dal 17 gólov
Vytiahnutý Chorvát bol s tuctom gólov netuctovým kráľom jesene, v jarnom 19. kole si doma proti KFC Komárno B (4:2) vylepšil osobné štatistiky hetrikom za 49 minút, ktorým dostal svoje Častkovce v stretnutí s predposledným pevne do zápasového sedla - 3:0.
Len kolo predtým sa zapísal aj v stretnutí AS Trenčín B – OK Častkovce (3:1), keď pod Trenčianskym hradom vyrovnal proti vicelídrovi na priebežných 1:1.
Inak, ešte v 3. jesennom kole uštedril tri presné zásahy práve do siete mladých Trenčanov v stretnutí v Častkovciach (3:3).
Po nedeľňajšom stretnutí DAC 1904 Dunajská Streda B – OK Častkovce (1:1) boli autor gólu hostí i jeho chorvátske telefónne číslo nedostupní.
„Je to náš rozdielový hráč v útočnej fáze, silový a rýchly útočník s veľmi dobrým zakončením. Navyše, futbalovo je inteligentný a pre súpera nepredvídateľný,“ pohotovo zaskočil tréner.
Rekordné víťazstvá malej obce
Dedina z okresu Nové Mesto nad Váhom sa na jeseň postarala o rekordné víťazstvo tretej ligy, keď v 6. kole triumfovala v Petržalke proti B-tímu 7:0. V 5. kole zdolala doma pri Váhu béčko DAC 5:0 a do Dunajskej Stredy išla uplynulú nedeľu ako piate mužstvo súťaže.
Konečný rezultát 1:1 sa mohol niekomu snáď aj máliť, tréner Peter Majerník, mimochodom, ktorý hral prvú ligu aj za Dunajskú Stredu, však nemal priveľké oči.
„Zrejme slabšou koncentráciou v defenzívnej činnosti sme po dvoch nadväzujúcich chybách inkasovali už v 2. minúte, ale potom sme hru postupne zlepšovali a aj vyrovnali priebeh prvého polčasu, ktorý sme hrali proti vytrvalému vetru.“
Domácich poslal do rýchleho vedenia po kolmej prihrávke šikovne 19-ročný Nino Žiga.
„Do druhého polčasu sme vstúpili zvýšenou aktivitou, dostávali sme sa k štandardným situáciám a zakrátko prišlo aj vyrovnanie. V 55. minúte zúžitkoval dobrý center z ľavej strany na druhú žrď od Richarda Žákecha strelou z prvej Mario Veljača.
Zápas splnil kritériá tretej ligy, len miestami pomerne silný vietor čiastočne znemožňoval lepšiu hru s občasným dlhým pasom a kazil celkový dojem, pretože lopte vietor nekontrolovane menil smer.
Kvalitní domáci mladí hráči sa v závere tlačili do zakončenia, myslím si však, že s bodom sme boli obaja súperi nakoniec spokojní.
Na najnebezpečnejšieho nášho útočníka si domáci dávali určite väčší pozor, v jednom momente ho však nechali asi meter za chrbtom nepokrytého a on to využil dokonale. Opakujem však, ten tiahly center od Žákecha bol vynikajúci.“
Napraviť polčas z Trenčína
S jarnou bilanciou 3–1–1 je kouč asi spokojný. „Určite áno, do Dunajskej Stredy sme si však išli napraviť trochu pošramotenú povesť za druhý polčas v Trenčíne, ktorý sme nezvládli k spokojnosti a po polčase 1:1 nakoniec prehrali 3:1.“
V súvislosti s vynikajúcou produktivitou tréner Častkoviec po jeseni pre Sportnet, ako bývalý prvoligový stopér povedal, že by privítal aj menej inkasovaných gólov.
V druhom jarnom kole viedlo jeho mužstvo doma proti Gabčíkovu v 54. minúte už 4:0, vo štvrtom proti Komárnu B v 55. minúte tiež 4:0. Oba zápasy vyhralo nakoniec 4:2. Čo by dali za takú produktivitu niektoré iné mužstvá a najmä ich fanúšikovia.
Kam až môžu siahať Majerníkove ambície vo vynikajúco rozohranej sezóne, zisťujeme.
„O postup do druhej ligy budú bojovať do konca súťaže Myjava, Prievidza, Galanta a asi aj béčko Trenčína. Nám ten lepší stred tabuľky svedčí a oň sa budeme aj naďalej usilovať.“
Aj Polevka dal 17 gólov
Tri stretnutia 20. kola sa hrali v sobotu, štyri v nedeľu a spomínaná dohrávka v Senci je na programe v stredu.
Keďže tohtosezónny súboj o korunu kráľa strelcov vyzerá aktuálne - po dvoch tretinách súťaže - na gólové preteky dvoch najvážnejších adeptov, zamerali sme sa na stretnutia Prievidžana Borisa Polevku a Častkovčana Maria Veljaču, ktorí dali do 20. kola po 16 gólov a obaja zaznamenali zhodne po dva hetriky.
V sobotňajšom stretnutí Baníka Prievidza doma s deviatou Belušou boli favoritmi štvrtí baníci, ktorí zvíťazili nakoniec rozdielom triedy 4:1 (1:0).
V 62. minúte sa do streleckej listiny zapísal pred návštevou 950 divákov práve ich kapitán Boris Polevka z pokutového kopu, ktorý s istotou po zemi k žrdi premenil.
Jeho 17. presný zásah sezóny bol pre domácich poisťovacím gólom a znamenal dvojgólový náskok (2:0), ktorý favorita definitívne upokojil. Obetaví hostia znížili v závere na 3:1, ale v nadstavenom čase mal gólovú premiéru za Prievidzu na 4:1 Nigérijčan Jibril.
Líder šľape
Prvá Myjava brala všetky body z trinástych Malaciek za víťazstvo 2:1 po polčase 1:1, keď domáci vyrovnali z penalty. Víťazný gól favorita dal krátko po prestávke pätičkou Róbert Rippel, ktorý prišiel na Myjavu len túto zimu práve z Malaciek.
Po domácej prehre v 18. kole práve s Malackami (2:3) už Gabčíkovo neráta s Milanom Pavlovičom a trénerskú otázku zatiaľ rieši, ako sa dá.
V nasledujúcom kole však doviezlo nečakaný bod za deľbu 1:1 z pôdy druhého Trenčína B, no a v sobotu zdolalo doma pri Dunaji Šaľu po výsledku 3:1, keď dal hetrik skúsený Tomáš Lénárth a bielo-modrý tím viedol vykartovaný líder Ladislav Szöcs (36).
V nedeľu si polepšili Nové Zámky tesným víťazstvom 1:0 v bratislavskej Rači, druhý Trenčín B však nakoniec iba remizoval v Hurbanove s domácim béčkom Komárna 3:3, keď o víťazstvo prišiel v 95. minúte po góle 21-ročného maďarského legionára Zsombora Mitringa.