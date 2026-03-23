Šesťgólová zápletka a hetrik kapitána. Kucka na šláger kola nakoniec neprišiel

Po dvoch víťazstvách v prvých dvoch jarných kolách hovoril nováčik tretej ligy Západ Baník Prievidza už viac-menej otvorene o postupových plánoch, no pred týždňom doma iba remizoval s vedúcou Myjavou (1:1). Aj preto prišiel uplynulú sobotu do Nových Zámkov s úmyslom zvíťaziť.
Na dolniakoch privítali piate Nové Zámky štvrtú Prievidzu, v programe 19. treťoligového kola to bol šláger kola, ktorého aktérov z top 5 delil jediný bod.
Prievidza má po zmene majiteľa vysoké ambície, jeho stopercentným vlastníkom je od minulej zimy slovenský reprezentant a opora Atlética Madrid Dávid Hancko, no baníci neprichádzali na dolnú Nitru v plnej zbroji. Absentoval bývalý 112-násobný reprezentant Slovenska Juraj Kucka, no jeho otec v hľadisku nechýbal.
Po konečnom výsledku FKM Nové Zámky – FC Baník Prievidza 3:3 mal tréner FC Baník Prievidza a bývalý kráľ prvoligových strelcov z majstrovskej sezóny v Žiline Filip Hlohovský zmiešané pocity, ale pri otázke na hetrikového kapitána Borisa Polevku sa mu tvár predsa len rozžiarila.
„Z jarnej streleckej formy Borisa Polevku mám naozaj úprimnú radosť, keď bude takto pokračovať, korunu kráľa strelcov môže určite získať práve náš veľký srdciar. Máme svoje ciele, ale mužstvo mu k tomu určite dopomôže čo možno najviac.“
Dodáme, že pohotový Polevka už jeden hetrik v tejto sezóne zaznamenal, v 6. kole doma pred 1150 divákmi proti Galante (4:1).
V predchádzajúcom ťaháku celého marcového programu Prievidza – Myjava doma pred 2080 divákmi si baníci po deľbe 1:1 s dominantnejšou Myjavou hanbu neurobili, lenže po jeseni tretí a na jar nepresvedčiví Novozámčania už potrebovali poriadne zabrať tiež.
Najlepšia obrana zrazu deravá
FKM Nové Zámky prebral pred necelými tromi rokmi - po páde do štvrtej ligy - podnikateľ František Sucharda,
ktorý predtým dostal svoje rodné mesto do hokejovej extraligy a s výhľadom štyroch sezón sa vtedy hovorilo aj o druhej futbalovej lige.
Návrat do tretej ligy bol okamžitý, vlaňajšie deviate miesto nenadchlo, zato uplynulá jeseň a zimná prestávka na bronzovom stupienku mohli u oddaného fanúšika aspoň oživiť spomienky na druhú najvyššiu súťaž.
FKM Nové Zámky sa mohol po celkom vydarenej jeseni pochváliť najpevnejšou obranou v súťaži so skúseným brankárom Andrejom Maťašovským, ktorý istil spolu so stopérom Dominikom Fótyikom veľmi disciplinovanú defenzívu, na ktorej si skúsený kouč Marián Süttő zakladal.
Lenže tu sa novozámocké nádeje pomaly rozplývajú. Kým za celú jeseň dostalo mužstvo iba 16 gólov pri skóre (21:16) a na polovičného majstra Trenčín B strácalo v zime päť bodov, tak v prvých štyroch jarných kolách inkasovalo hneď 11-krát pri mínusovom skóre 6:11.
Na to, že po 6. kole súťaž dokonca viedlo bez jedinej prehry so 14 bodmi a skóre 10:3, si dnes nikto už ani nespomenie.
Prievidza prišla po tri body
V prvom jarnom kole prehral FKM v Dunajskej Strede s béčkom DAC 4:0, v druhom zdolal doma poslednú Petržalku B 3:1, v treťom prehral u nováčika v Senci 3:0, no a celý minulý týždeň čakali Zámky ambiciózneho nováčika, ktorého tréner Filip Hlohovský povedal hneď po zápase s Myjavou, že do bojovných Nových Zámkov pôjde jeho mužstvo vyhrať.
Za nevídaným obratom v počte inkasovaných gólov FKM môže stáť fakt, že klub nepriviedol adekvátnu náhradu za svojho exligového odchovanca, stopéra a kapitána Dominika Fótyika (35), ktorý dochádzal do rodného mesta zo Žiliny, kde s rodinou žije, vyše 200 kilometrov.
Cenný pilier obrany s tradičnou helmou sa chcel síce viac venovať práci trénera mládeže v MŠK Žilina a pravdou je aj to, že ešte po konci jesene absolvoval plánovaný menší operačný zákrok, no hneď v prvom jarnom kole tretej ligy Stred odohral vo farbách Martina celých 90 minút na poste stredného obrancu v Lučenci (1:1).
Jeho materský klub mohol snáď viac usilovať aspoň o dokončenie sezóny. Ešteže sa pred štyrmi rokmi vrátil k futbalu Róbert Ešek (37), ktorý bol teraz opätovne prerobený späť na stopéra, ktorého však potrebuje mužstvo aj na hrote, veď slabšiu streleckú potenciu pri skóre 27:27 majú aktuálne iba posledné tri mužstvá.
Novozámčania nový pilier obrany v zime nezískali, v prvých štyroch jarných kolách inkasovali 2,7 gólu na zápas a okrem toho prišli o odchovanca, takže rodáci a odchovanci klubu zostali na súpiske už iba traja. V základnej zostave kapitán Ešek a na lavičke mladíci Samuel Balogh (17) a Adam Hajabács (18).
Pred sobotňajších stretnutím Nové Zámky – Prievidza boli v lepšom rozpoložení hostia, ktorí brali v prvých troch jarných kolách sedem bodov, kým domáci tri.
Na začiatku sezóny to pritom bolo úplne naopak. Nové Zámky išli vo 4. kole do Prievidze (1:1) s plným počtom deviatich bodov a skóre 6:0, pritom Baník mal v priebežnej tabuľke za tri deľby iba tri body a skóre 6:6.
Baník v zime posilnil
Ak chce FC Baník zopakovať vlaňajšiu nováčikovskú postupovú sezónu zo štvrtej ligy s nezadržateľným jarným maršom, potreboval v Zámkoch bodovať.
Vo vyššej súťaži však môžu byť majstrovské plány nováčika priveľkým sústom, no hlavne, Prievidžanov pribrzdili pri trojbodovom systéme hneď na štarte súťaže spomínané prvé štyri kolá, v ktorých získali zakaždým iba po jednom bode.
Túto zimu prišiel 26-ročný Ghančan Sampson Boampong, posilou do základnej zostavy je 22-ročný Ukrajinec Dmytro Laktionov, ktorý bol na jeseň v druholigovom Liptovskom Mikuláši, na hosťovanie z Petržalky prišiel 23-ročný Samuel Urgela, na prestup z druholigovej Starej Ľubovne zadák Erik Kramár, no a len pár dní pred spomínaným šlágrom proti Myjave aj 27-ročný bývalý hráč nikéligovej Žiliny Jibril Taofiqa z Nigérie, ktorý nastúpil v premiére až v 76. minúte, a tak sa čakalo, že sa naplno predvedie práve na juhu Slovenska.
Body si opäť delili
Keďže posila z japonského klubu Tochigi City Jibril začala opäť iba na lavičke, v sobotu si domáca obrana všímala najskôr neokukaného Dmytra Laktionova, no tomu ukázal hneď v 1. minúte pozorný rozhodca žltú kartu za simulovanie.
Zadáci FKM sa však museli mať na pozore najmä pred užitočným Borisom Polevkom, ktorý dal v každom z prvých troch jarných kôl po góle, čo vynieslo tohto súbojového forvarda na čelo poradia strelcov hneď vedľa Častkovčana Maria Veljaču.
Kapitán Baníka sa v Nových Zámkoch zapísal nakoniec až trikrát, a rovnaký husársky kúsok vyviedol v Častkovciach aj Chorvát Veljača.
III. liga - 19. kolo
FKM Nové Zámky – FC Baník Prievidza 3:3 (0:1)
Góly: 59. Marko Michalík (11 m), 67. Ľuboš Janek, 70. Bankole Adekuoroye – 25., 68. a 89. (11 m) Boris Polevka
Diváci: 450
Diváci videli parádne africké tance, keďže za domácich hrali Nigérijčania Bankole Adekuoroye, Babajide Ezekiel a Ayanda Sibanda, kým za hostí sa postupne dostali na trávnik v 63. minúte ich rodák Jibril a neskôr aj Ghančan Sampson.
Menším sklamaním pre divákov bolo, že na zápas nepricestoval Juraj Kucka, kvôli zraneniu členka z predchádzajúceho stretnutia.
Do stredu novozámockej obrany sa postavili Patrik Rédeky a Nigérijčan Bankole, kým Róberta Ešeka poslal tréner Süttő až na hrot. Prvú pološancu mali po závare v 21. minúte domáci, ktorých ofenzívu oživil Sibanda, ale jedovku Adama Argyusiho musel domáci Maťašovský boxovať na roh.
Zakrátko poslal hostí do vedenia po dostatočne prudkom centri Argyusiho nevysoký Polevka, ktorý vtrhol do pokutového územia a bez výskoku v šprinte hlavou rozvlnil sieť.
Pred prestávkou ešte dvakrát dobre centroval ťahový Jozef Balčirák, z ktorého kopačky zaujali aj dve tiahle nepríjemné strely.
Pochvalu za druhý polčas si zaslúžia Novozámčania, ktorí si akoby spomenuli na lepšie časy z jesene. Najskôr dravo vnikol do pokutového územia Kristián Urban a po faule sa pískala jasná penalta, ktorú s istotou premenil Marko Michalík – 1:1.
Zakrátko našiel pred malým vápnom Matej Palacka striedajúceho Ľuboša Janeka a karta sa začala obracať (2:1). Lenže Prievidza má Polevku, ktorý vzápätí technicky z prvej nedal brankárovi šancu (2:2). To však už boli v zápasovom deji naplno aj zeleno-bieli
Novozámčania a hra mala spád. Keď ich poslal 20 minút pred koncom do vedenia 3:2 prudkou hlavičkou po rohu znovuzrodený Bankole, zdalo sa, že Baník utŕži prvú jarnú prehru. V 89. minúte sa však pískal druhý čistý pokutový kop, ktorý premenil Polevka.
Forma Polevku? Ako hrom
Bývalého hráča hviezdneho AC Miláno Juraja Kucku (39) sa futbalové Nové Zámky nakoniec nekočkali. Kuco stihol odohrať po doliečení kolena za svoj materský klub prvé tri jarné zápasy, no duel 19. kola musel vynechať pre nové menšie zranenie.
„Juraj Kucka neprišiel kvôli zraneniu členka ešte z úvodu zápasu proti Myjave. Zápas ale dohral,“ dozvedeli sme sa počas predzápasovej rozcvičky na novozámockom štadióne od členov výpravy FC Baník.
Po remízovom stretnutí sme nemohli obísť najlepšieho hráča zápasu, kapitána Prievidžanov Borisa Polevku (25), ktorý je v najlepších futbalových rokoch a ktorý sa podpísal pod remízový rezultát 3:3 tromi gólmi. Už v prvých troch jarných kolách strelil zakaždým jeden gól.
Spolu s 10 presnými zásahmi z jesene dal teda už 16 gólov, ktoré ho vyniesli až na samú špicu poradia strelcov.
Keďže známy Chorvát Mario Veljača z Častkoviec dal v rovnakom čase proti béčku Komárna (4:2) tiež tri góly, obaja figurujú s náskokom na delenom prvom mieste súťaže o korunu kráľa strelcov tretej ligy Západ.
„Boris Polevka je pre naše mužstvo nesmierne dôležitým hráčom, na ktorého sa dá vždy stopercentne spoľahnúť. Navyše, vždy hrá so srdcom a teraz aj v skvelej forme,“ stihol Sportnetu povedať priamo na novozámockom trávniku kouč FC Baník Prievidza Filip Hlohovský.
Chcel by ho každý tréner
Práve trávnik na juhu Slovenska si pochvaľoval pracovitý Boris Polevka. „U nás je začiatkom jari hracia plocha ešte o čosi horšia, preto nás po príchode pohľad na trávnik potešil.
Nové Zámky majú iba o jeden bod menej, no nielen preto sme čakali náročný zápas. Po dobrom prvom polčase sme mali jednogólový náskok, no húževnatý súper dokázal po zmene strán vývoj takmer otočiť."
Jeho úvodný gól zápasu na 0:1 bol ukážkový. „Krídelník Jozef Balčirák mi dal z ľavej strany vynikajúci, prudký center zhruba na jedenástkový bod do behu, čo pravidelne trénujeme.
Išiel som do toho v plnom šprinte, predskočil obrancu a hlavou som už musel trafiť voľnú časť brány. Aj pri druhom góle som si našiel priestor vnútri šestnástky a placírkou k žrdi vyrovnal na 2:2.“
Nové Zámky boli v druhom polčase miestami lepšie a Bankole ich poslal po druhýkrát do vedenia na 3:2. Do konca zostávali už iba minúty. „Ja som ale stále veril, že výsledok ešte otočíme. Tak, ako predtým v Šali.“
Tam prehrávala Prievidza v 17. kole dokonca už 3:1, nakoniec však dokázala otočiť v nadstavenom čase na víťazných 4:3. „V Zámkoch som z penalty aspoň vyrovnal na konečných 3:3, i keď som loptu ideálne netrafil,“ priznal strelecký objav jari.
Kapitán Prievidze dal vlani celkovo 10 gólov. „To, že niekedy budem na čele poradia strelcov som vôbec nečakal. Vlani som hral stredného záložníka, teraz hrám v útoku, ale často si chodím po lopty nižšie,“ hovorí nevysoký, ale zato kremenitý futbalista s dvomi pľúcami, ktorý sa na ihrisku veru nešetrí a ktorý dal jediný gól mužstva aj v predchádzajúcom kole proti Myjave (1:1) pred vyše dvetisíc divákmi.
„To, že budem hrať niekedy pred takou návštevou skvelo povzbudzujúcich divákov sa mi nikdy ani len nesnívalo. Som hrdý, že môžem hrať za futbalové mesto, akým je Prievidza,“ povedal hráč, ktorý dochádza do okresného mesta 20 kilometrov z rodnej Tužiny, a ktorého by chcel mať v tíme snáď každý tréner.
Udržia kontakt so špicou?
Pri trojbodovom systéme môžu postupne nahlodať ambície Prievidžanov opakujúce sa remízové rezultáty, pri ktorých môže top špica poradia bodovo unikať.
V spomínanom úvode súťaže prišli až štyri v rade, naposledy dva, no a v 13. kole v Senci (2:2) siedma deľba. Baník má aktuálne najviac remíz v celej súťaži, môže sa stať remízový kráľ vôbec majstrom ligy?
Ak by aj silná Myjava nakoniec naozaj návrat do vyššej súťaže neprijala, druhá liga by svedčala napríklad mladíkom rezervy nikéligového AS Trenčín, s neustále väčším rešpektom však treba pozerať na Galantu, ktorá hrá pod Michalom Hippom stále lepší futbal, no klub, ako FC Baník Prievidza nekupoval Dávid Hancko pred vyše rokom len tak, že by nemal so čoho investovať.
„My pod žiadnym psychickým tlakom nehráme. Každý zápas chceme vyhrať a súťaž bude ešte dlhá. A hlavne, ak bude chodiť plná tribúna spokojných divákov, už to bude naším víťazstvom,“ zakončil futbalový poctivec, ktorý prišiel do čierno-zeleného klubu prvýkrát z Tatrana Tužiná pred 15 rokmi ako 10-ročný žiak.
Pripájame štvorzápasový jarný bodový zisk aktuálne vedúceho poltucta tímov: 1. Myjava 10 bodov, 2. Trenčín B 4 b., 3. Galanta 10 b., 4. Prievidza 8 b., 5. Častkovce 9 b. a 6. Nové Zámky 4 b.