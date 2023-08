Weiss má v zostave na Haifu jeden otáznik. Kucka: Budeme sa biť o náš sen

"Jardo má poranený väz v kolene, to sú určite dva až tri týždne pauzy. U Vlada uvidíme, no na sobotu určite ešte nebude pripravený.

Juraj Kucka absolvoval počas kariéry niekoľko duelov, v ktorých mužstvo muselo dobiehať manko.

"Rozobrali sme si domáci zápas, verím, že to, čo sme si pripravili, dokážeme preniesť do utorka. Prvý polčas sme doma prehrali, no my sa nevzdávame.

Budeme sa biť o náš sen, ktorý chceme dotiahnuť do konca. Poveternostné podmienky nie sú príjemné ani pre nás prirodzené, no určite sa s nimi popasujeme," uviedol reprezentačný stredopoliar.