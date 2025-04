Zákrok bol bezohľadný, no útoky na internete sú neakceptovateľné, vraví tréner Evertonu

Tarkowski bol za zákrok potrestaný len žltou kartou, pričom VAR do situácie nezasiahol. Po následnej vlne kritiky rozhodcovský orgán (PGMOL) priznal, že obranca Evertonu mal za tento nebezpečný faul vidieť červenú kartu.

Pri tesnom víťazstve Liverpoolu 1:0 sa James Tarkowski dostal k lopte v súboji s Alexisom Mac Allisterom, no následne zasiahol argentínskeho stredopoliara nebezpečne priamo do lýtka.

Takéto správanie je neprípustné pre kohokoľvek, bez ohľadu na oblasť života. Zároveň však, keď sa na ten moment pozrieme s odstupom, musíme priznať, že to mohol byť zákrok hodný vylúčenia,“ vyhlásil Moyes pred novinármi.

„Nemyslím si však, že to oprávňuje ľudí, aby vás kvôli tomu napádali na internete. Takéto veci sa vo futbale jednoducho stávajú.“

„V tej chvíli to podľa mňa vyzeralo ako veľmi dobrý zákrok. Ale keď som si to pozrel spätne, pôsobí to na mňa trochu neprimerane a bezohľadne,“ dodal Moyes.

VIDEO: Zákrok Tarkowskeho