Wirtz sa konečne dočkal prvého zásahu. Veľká úľava, vraví tréner. Emotívna spomienka na Jotu

Nemecký futbalista Florian Wirtz svojím prvým gólom v anglickej Premier League pomohol Liverpoolu k štvrtému víťazstvu za sebou vo všetkých súťažiach.
Tréner Arne Slot, ktorého zverenci v sobotu na domácej pôde zdolali Wolverhampton Wanderers 2:1, Wirtza pochválil a ocenil, že oba kluby si spolu s fanúšikmi uctili pamiatku zosnulého Dioga Jotu.
Úradujúcemu anglickému majstrovi vyšiel záver prvého polčasu. Ryan Gravenberch skóroval z vnútra pokutového územia z prvej k tyči a vzápätí Hugo Ekitike vysunul do nájazdu Floriana Wirtza, ktorý strelil svoj prvý gól v najvyššej anglickej súťaži.
Čakal 23 zápasov
„Bolo to pekné, ten pocit na ihrisku spolu s fanúšikmi na tribúnach, bol som veľmi šťastný. Bol som si istý, že raz ten gól dám. Samozrejme, chcel som začať strieľať góly a pripravovať ich skôr, ale je to takto. Musel som to prijať, ale vedel som, že to príde,“ citoval klubový web Liverpoolu Wirtza, ktorý si pred týždňom pripísal prvú asistenciu v PL.
Letná posila z Leverkusenu, za ktorú anglický majster zaplatil 116 miliónov libier, potrebovala na prvý presný zásah v liverpoolskom drese 23 zápasov.
„Myslím si, že to preňho bola veľká úľava. Vidieť to bolo na jeho reakcii po strelení gólu a rovnako aj na jeho spoluhráčoch, naozaj sa z neho tešili. Vo futbale, možno oprávnene, hodnotíme hlavne výsledky a jednotlivcov posudzujeme najmä podľa gólov a asistencií, pričom niekedy zabúdame na to, čo všetko ďalšie hráč počas zápasu robí.
Myslím si, že odohral viacero dobrých zápasov, ale zároveň cítim, že každým ďalším zápasom sa zlepšuje. Je čoraz lepšie fyzicky pripravený, bol bližšie a bližšie k svojmu prvému gólu a nie je prekvapením, že skóroval.
On sám bude prvý, kto pochopí, že jeden gól nestačí, takže dúfam, že ich strelí oveľa viac, no páčil sa mi aj jeho výkon počas veľkej časti zápasu, v mnohých momentoch bol výnimočný,“ citovala agentúra DPA Slotovu pochvalu smerom k 22-ročnému nemeckému ofenzívnemu stredopoliarovi.
VIDEO: Prvý gól Wirtza za Liverpool
Emotívna spomienka
Wirtz si otvoril strelecký účet počas emotívneho zápasu. Liverpool a Wolverhampton sa stretli na Anfielde prvýkrát od smrti Dioga Jotu, ktorý predtým obliekal dresy práve týchto dvoch klubov.
Portugalčan Jota zomrel v júli pri autonehode spolu so svojím bratom Andrem Silvom. Jeho dvaja synovia, spolu s ďalšími dvoma mladými členmi rodiny, boli súčasťou predzápasového ceremoniálu, keď ich na ihrisko viedli kapitán domácich Virgil van Dijk a portugalský brankár hostí Jose Sa, pričom ich z tribún sledovala Jotova manželka Rute.
VIDEO: Príchod van Dijka a Jotove deti
Fanúšikovia spievali chorál o Jotovi a opäť si ho uctili aj v v 20. minúte, keďže na drese nosil práve číslo 20.
„Bolo to náročné, ale istým spôsobom aj výnimočné a pekné. Futbalový svet ukázal, ako sa má v takýchto chvíľach správať. Naši fanúšikovia boli od chvíle, keď sa tragédia stala, až dodnes neuveriteľní.
V každom jednom momente urobili presne to, čo by ste si pri jeho pamiatke želali. Ukázali to aj fanúšikovia hostí. Nejde len o našich priaznivcov. Viete, akí výnimoční sú anglickí fanúšikovia a v sobotu sme to ukázali svetu,“ reagoval holandský kormidelník Liverpoolu.
Wolves stále nevyhrali
„Wolves“ sa nadýchli krátko po polčasovej prestávke, keď sa Santiago Bueno presadil z dorážky po rohu. Vyrovnať už ale nedokázali, a tak majú naďalej na poslednej priečke len dva body. Prehra pri rieke Mersey bola pre nich už jedenástou v PL za sebou.
„Je to ďalšia prehra a je to už náročné. Povedal som chalanom, že už toho začínam mať plné zuby. Viem, že aj oni trpia, ale pozriem si zápas spätne, zoberiem si z toho nejakú emóciu a posnažím sa nájsť aj pozitíva.
V druhom polčase hral tím, ktorý bol odvážny a ukázal kvalitu proti top súperovi,“ povedal tréner Rob Edwards, ktorý vystúpil zo sľubne rozbehnutého druholigového vlaku z Middlesbrough, aby sa pokúsil doviesť „vlkov“ k senzačnej záchrane medzi anglickou elitou.