VIDEO: Lipsko bolo blízko k rekordnému polčasovému vedeniu. Súpera deklasovalo

Bundesliga - 27. kolo
RB Lipsko - TSG Hoffenheim 5:0 (4:0)
Góly: 17. a 44. Gruda, 21. a 30. Baumgartner, 78. Henrichs
Futbalisti Hoffenheimu s českými obrancami Vladimírom Coufalom a Robinom Hranáčom utrpeli v bundeslige v dueli tímov bojujúcich o Ligu majstrov debakel 0:5 v Lipsku.
Domáci sa po víťazstve v predohrávke 27. kola posunuli pred víkendovým programom na tretie miesto, Hoffenheim je s rovnakým bodovým ziskom piaty.
Zverenci trénera Oleho Wernera deklasovali hostí už v prvom polčase, v ktorom sa ujali vedenia 4:0. Zhodne dvojgólovým príspevkom sa na tom podieľali Brajan Gruda a Christoph Baumgartner.
Navyše ďalší gól domácich v nastavení prvého polčasu, ktorá mohol znamenať rekordné polčasové vedenie v histórii klubu, po zásahu VAR kvôli ofsajdu neplatil.
Do druhého polčasu nastúpil namiesto Hranáča kosovský obranca Hajdari, na vývoji zápasu sa ale nič nezmenilo. Skóre spečatil v 78. min Henrichs.