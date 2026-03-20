VIDEO: Lipsko bolo blízko k rekordnému polčasovému vedeniu. Súpera deklasovalo

Hráč Lipska Brajan Gruda (uprostred) oslavuje po tom, ako skóroval v zápase.
Hráč Lipska Brajan Gruda (uprostred) oslavuje po tom, ako skóroval v zápase. (Autor: TASR/DPA)
ČTK, TASR|20. mar 2026 o 23:36
Bundesliga - 27. kolo

RB Lipsko - TSG Hoffenheim 5:0 (4:0)

Góly: 17. a 44. Gruda, 21. a 30. Baumgartner, 78. Henrichs

Futbalisti Hoffenheimu s českými obrancami Vladimírom Coufalom a Robinom Hranáčom utrpeli v bundeslige v dueli tímov bojujúcich o Ligu majstrov debakel 0:5 v Lipsku.

Domáci sa po víťazstve v predohrávke 27. kola posunuli pred víkendovým programom na tretie miesto, Hoffenheim je s rovnakým bodovým ziskom piaty.

Zverenci trénera Oleho Wernera deklasovali hostí už v prvom polčase, v ktorom sa ujali vedenia 4:0. Zhodne dvojgólovým príspevkom sa na tom podieľali Brajan Gruda a Christoph Baumgartner.

Navyše ďalší gól domácich v nastavení prvého polčasu, ktorá mohol znamenať rekordné polčasové vedenie v histórii klubu, po zásahu VAR kvôli ofsajdu neplatil.

VIDEO: Zostrih zápasu Lipsko - Hoffenheim

Do druhého polčasu nastúpil namiesto Hranáča kosovský obranca Hajdari, na vývoji zápasu sa ale nič nezmenilo. Skóre spečatil v 78. min Henrichs.

